WSJ: спецслужбы РФ следили за Гершковичем до его ареста

За корреспондентом американского издания The Wall Street Journal Эваном Гершковичем до его задержания в России по обвинению в шпионаже следили сотрудники российских силовых структур. Об этом сообщает The Wall Street Journal в статье, посвящённой аресту своего журналиста.

Издание также сообщает, что после ареста Гершковича отозвало из России своего руководителя московского бюро, "корреспондента-ветерана, работавшего в стране с последних лет Холодной войны". По данным WSJ, Россию покидают и журналисты ряда других западных изданий. "Многие западные информационные агентства, отправлявшие репортёров в Москву при Сталине, пришли к выводу, что Россия президента Владимира Путина слишком опасна для журналистики", - говорится в статье.

В публикации коротко рассказано о журналистской карьере Гершковича, сына еврейских эмигрантов из СССР, о его интересе к русской культуре и жизни в Москве. Корреспондентом WSJ он стал в начале 2022, незадолго до широкомасштабного российского вторжения Украину. Как пишет WSJ, на одном из журналистских заданий после начала войны за Гершковичем следили несколько сотрудников российских силовых структур. Они записывали передвижения журналиста на камеру и оказывали давление на собеседников Гершковича, чтобы они перестали с ним общаться. Такое же происходило и во время другой его поездки, в Псков. Журналист предполагал, что его телефон прослушивается.