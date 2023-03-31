США призвали всех американцев уехать из России в целях безопасности

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех граждан США, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
"Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России – будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки – вам нужно уехать сейчас же. Россия – не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать", – передает слова Кирби телеканал CNN.
Он также заявил, что администрация президента США все еще работает над тем, чтобы обеспечить встречу с арестованным в России американским журналистом Эваном Гершковичем, который содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен призвал американских граждан, находящихся в России, покинуть страну. Белый дом также выпустил заявление, в котором говорится, что американцы должны прислушаться к призывам администрации и не ездить в Россию.
- 30 марта суд в Москве отправил журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО по обвинению в шпионаже. Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.
- Белый дом и Госдепартамент США решительно осудили арест в России американского журналиста. "Преследования американских граждан российскими властями неприемлемы", – говорится в заявлении Белого дома. В нём также содержится осуждение преследований в России журналистов и свободной прессы.
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