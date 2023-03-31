США призвали всех американцев уехать из России в целях безопасности

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех граждан США, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.

"Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России – будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки – вам нужно уехать сейчас же. Россия – не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать", – передает слова Кирби телеканал CNN.

Он также заявил, что администрация президента США все еще работает над тем, чтобы обеспечить встречу с арестованным в России американским журналистом Эваном Гершковичем, который содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен призвал американских граждан, находящихся в России, покинуть страну. Белый дом также выпустил заявление, в котором говорится, что американцы должны прислушаться к призывам администрации и не ездить в Россию.