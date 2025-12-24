Ссылки для упрощенного доступа

WSJ: США перебросили в Карибский бассейн самолёты спецопераций

Самолёт Корпуса морской пехоты США на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба, Пуэрто-Рико, 23 декабря 2025 года
Самолёт Корпуса морской пехоты США на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба, Пуэрто-Рико, 23 декабря 2025 года
США на этой неделе перебросили в Карибский бассейн большое количество самолётов специальных операций ВВС, а также войска и оборудование. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания и систем слежения, 22 декабря в регион прибыли не менее 10 конвертопланов V-22 Osprey и грузовые самолёты C-17. На борту находились военный персонал и оборудование, сообщил один из собеседников издания. Какие именно типы войск и техника переброшены, не уточняется.

Представитель Южного командования США, отвечающего за военные операции в Латинской Америке, отказался комментировать конкретные перемещения и заявил, что ротация оборудования и персонала на любых военных объектах – это стандартная практика. Белый дом и Пентагон на запросы The Wall Street Journal не ответили.

С начала осени США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне на фоне обострения отношений с Венесуэлой. В регионе находится флотилия военных кораблей, включая самый современный авианосец "Джеральд Форд" и пять эсминцев, авианосная ударная группа, подразделения морской пехоты, истребители, самолёты радиоэлектронной борьбы и спасательные вертолёты.

В последние месяцы США наносят удары по морским судам, которые, по заявлениям американской стороны, перевозят наркотики и связаны с Венесуэлой, а также перехватывают нефтяные танкеры, сотрудничающие с Каракасом. Президент США Дональд Трамп допускал возможность ударов по Венесуэле.

Агентство Associated Press 23 декабря сообщило, что Москва с 19 декабря эвакуирует из Венесуэлы семьи дипломатов, но в МИД России эту информацию не подтвердили.

