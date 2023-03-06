WSJ: США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

Власти США "все больше обеспокоены" тем, что портовые краны китайского производства, которые расположенные в американских морских портах, могут использоваться Китаем в качестве инструмента для шпионажа. Об пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания сравнивают портовые краны, китайской компании ZPMC, со скрывающимся у всех на виду "троянским конём". Имея сравнительно хорошее качество изготовления и низкую стоимость, эти краны содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, пишет газета. Американские власти опасаются, что Китай, таким образом, может собирать информацию о грузах, отправляемых в страну или вывозимых из неё для поддержки военных операций США по всему миру", - говорится в статье.

Краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет нарушить логистику товаров, считает бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки США Билл Эванин. Он сравнил используемые в китайских кранах технологии с "новым Huawei". "Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных", - отметил Эванин.

В 2019 году Вашингтон обвинил Китай в шпионаже за американцами через оборудование для сетей мобильной связи 5G производства Huawei и ввёл в отношении корпорации санкции. Американским компаниям запретили продавать оборудование и технологии Huawei.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил изданию, что беспокойство США по поводу кранов "вызвано паранойей" и является попыткой воспрепятствовать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем. Распространение теории "китайской угрозы" безответственно и нанесет ущерб интересам самих США", заявили в посольстве Китая.