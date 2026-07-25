WSJ: США просили Украину не атаковать танкеры третьих стран

Администрация Соединённых Штатов предупредила Украину о неприемлемости атак на танкеры, не принадлежащие России, в связи с обращением главы корпорации Chevron, интересы которой, в частности в Казахстане, затронули недавние украинские удары. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Речь идёт в частности об объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на территории России, в том числе в порту Новороссийск. Во время одного из недавних ударов, как сообщается, был повреждён танкер, зафрахтованный Chevron.

После этого глава компании Майк Вирт провёл переговоры с представителями администрации Трампа и попросил её повлиять на Украину, чтобы она отказалась от подобных атак.

Газета подчёркивает, что Новороссийск является конечной точкой трубопровода КТК, по которому нефть главным образом из Казахстана доставляется на танкеры. Chevron, как и ряд других международных компаний, обладает долей в КТК. После ударов 19 июля погрузка сырой нефти на терминале в Новороссийске ограничена, что в свою очередь привело к снижению добычи нефти на месторождениях в Казахстане.

Как утверждают источники, администрация Трампа предупредила Украину о том, что рассматривает Каспийский трубопроводный консорциум как важнейший канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям, и считает удары по её объектам недопустимыми.



Издание подчёркивает, что сам трубопровод и нефтяные месторождения, в которых Chevron также имеет доли, не повреждены, но длительное сокращение добычи поставит под угрозу доходы компании.

Ранее Украина уже атаковала объекты КТК, что вызывало резкую реакцию прежде всего в Казахстане. В Киеве заявляли, что удары не направлены против этой страны и наносятся по объектам на российской территории. Сейчас WSJ пишет, что возмущение Вашингтона, возможно, вынудит Украину переключиться на другие, менее политически чувствительные цели. В Киеве информацию издания не комментировали.