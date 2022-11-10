WSJ: США решили не передавать Украине беспилотники Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо 17 конгрессменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России. Кроме того, в Вашингтоне высказывали опасения, что, если беспилотники будут сбиты, некоторые современные технологии попадут к противнику. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, говорится в публикации.

Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.

В сентябре 17 членов американского Конгресса направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву эти беспилотники.

О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.

Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.

С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.

Накануне британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Украине еще около тысячи зенитных ракет класса "земля-воздух" и установки для их запуска. Они способны сбивать как российские крылатые ракеты, так и дроны.

Об очередном пакете военной помощи Киеву объявила и Германия. В него вошли 30 бронемашин, а также разведывательные беспилотники, военные тягачи и зенитные ракеты к ранее поставленным комплексам.