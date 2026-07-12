WSJ: США усомнились в разведданных Израиля о покушении Ирана на Трампа

Вашингтон не счёл убедительными переданные Израилем разведданные о возможном плане Ирана по убийству президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, часть представителей администрации опасается, что Израиль использует разведывательную информацию, чтобы повлиять на решение Белого дома о возобновлении полномасштабной военной кампании против Ирана. Источники отмечают, что отдельные разведданные дают лишь фрагментарную картину, а Тегеран, по их мнению, понимает, что покушение на Трампа неизбежно вызовет жесткий военный ответ США.

Собеседники WSJ утверждают, что Трамп по-прежнему делает ставку на дипломатию, а Израиль якобы заинтересован в возобновлении ударов по Ирану и продолжает разрабатывать новые военные цели.

При этом полученная информация оказалась достаточно серьёзной, чтобы изменить меры безопасности президента США. По данным газеты, после саммита НАТО в Турции Трамп вылетел не на новом самолете, подаренном Катаром, а на прежнем борту Air Force One.

Накануне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран "отомстит" за гибель его отца аятоллы Али Хаменеи и других погибших в результате ударов США и Израиля 28 февраля. Ранее Трамп сообщил, что распорядился привести в полную боевую готовность тысячу ракет, нацеленных на Иран, на случай покушения на него.

Тем временем Politico пишет, что в администрации США опасаются срыва меморандума о взаимопонимании с Ираном. По данным издания, в случае провала переговоров основная политическая ответственность может лечь на вице-президента Джей Ди Вэнса, который считается одним из ключевых участников диалога с Тегераном.

Источники Politico также отмечают, что меморандум не устранил главные разногласия между сторонами, прежде всего по вопросам Ливана и контроля над Ормузским проливом.

8 июля США и Иран возобновили обмен ударами, обвинив друг друга в нарушении меморандума, подписанного в июне для подготовки мирных переговоров. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Вашингтон, что несоблюдение договоренностей заставит США "заплатить цену".