WSJ: Трамп поручил подготовиться к длительной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, на недавних встречах Трамп решил продолжить оказывать давление на экономику Ирана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в его порты и из них. По словам чиновников, он оценил другие варианты – возобновление бомбардировок или выход из конфликта – как более рискованные, чем сохранение блокады.

Сам Трамп 28 апреля заявил, что Тегеран хочет, чтобы Вашингтон "как можно скорее открыл Ормузский пролив". "Иран только что сообщил нам, что находится в состоянии "краха". Они хотят, чтобы мы как можно скорее "открыли Ормузский пролив", пока они пытаются разобраться с ситуацией со своим руководством (и я верю, что им это удастся!)", – написал он в соцсети Truth Social.

Высокопоставленный американский чиновник заявил WSJ, что блокада серьезно подорвала экономику Ирана – страна с трудом справляется с хранением непроданной нефти – и спровоцировала новые попытки режима наладить отношения с Вашингтоном.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сказал Радио Свобода, что Трамп выразил крайнее недовольство последним предложением Тегерана по условиям завершения войны. Издание Axios со ссылкой на три источника писало, что предложенный Ираном план предполагает снятие США блокады в Ормузском проливе и перенос переговоров по ядерной программе Тегерана на более поздний этап. В самом Иране пока не подтверждали существование такого плана.