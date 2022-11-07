WSJ узнало о секретных контактах советника Байдена с Ушаковым и Патрушевым

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вел конфиденциальные переговоры с помощником российского президента по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

По информации газеты, целью переговоров с российскими официальными лицами было снизить риск эскалации конфликта и держать каналы коммуникации открытыми, но не обсуждать условия окончания войны в Украине.

На минувшей неделе Салливан приезжал в Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, по словам собеседников издания, Вашингтон предостерегал Москву от использования ядерного оружия – или иного оружия массового уничтожения.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила и не опровергла информацию газеты.

Источники газеты также подтверждают информацию The Washington Post, о том, что США просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собеседники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. В том числе - в Африке и Латинской Америке, которые наиболее остро столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами после начала войны.