WSJ: в ноябре уровень поддержки россиянами войны вырос до 80%

Число россиян, поддерживающих продолжение войны в Украине, резко снизилось после объявленной в сентябре Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации, и также резко возросло после того, как власти объявили о её окончании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на закрытые социологические опросы российского Фонда "Общественное мнение".
Согласно опросам, если в конце сентября за продолжение военной операции в Украине выступили 34% респондентов, то в начале ноябре таких россиян стало 80%.
Отмечается, что заказчиками исследований являлась администрация президента России, в которой, по данным американского издания, считают проведение ещё одной волны мобилизации безопасной с точки зрения массового недовольства граждан.
- 21 сентября прошлого года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По официальным данным, на военную службу призывали свыше 300 тысяч россиян, которые состоят в запасе. В конце октября министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. После этого Путин объявил об окончании призыва, однако не подписал соотвествующий указ. Правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявление президента России, юридически частичная мобилизация не была остановлена.
- В конце декабря украинские власти и разведки западных стран сообщили, что в начале 2023-го года Кремль объявит о новой мобилизации, в ходе которой в российскую армию могу призвать до 500 тысяч человек, после чего Россия попытается провести ещё одно широкомасштабное наступление на украинские территории. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что Путин планирует закрыть границы для мужчин, подлежащих призыву. В ответ в Кремле заявили, что подобных планов пока нет. Вместе с тем российские власти объявили о планах довести численность вооружённых сил страны до 1,5 миллионов человек и повышении предельного возраста призыва на срочную службу до 30 лет.
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