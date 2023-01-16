WSJ: в ноябре уровень поддержки россиянами войны вырос до 80%

Число россиян, поддерживающих продолжение войны в Украине, резко снизилось после объявленной в сентябре Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации, и также резко возросло после того, как власти объявили о её окончании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на закрытые социологические опросы российского Фонда "Общественное мнение".

Согласно опросам, если в конце сентября за продолжение военной операции в Украине выступили 34% респондентов, то в начале ноябре таких россиян стало 80%.

Отмечается, что заказчиками исследований являлась администрация президента России, в которой, по данным американского издания, считают проведение ещё одной волны мобилизации безопасной с точки зрения массового недовольства граждан.