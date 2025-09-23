Wyborcza: Польша не выдала России подозреваемого в поджогах посылок

Польша отказалась выдать России россиянина, которого подозревают в координации серии терактов — дистанционнных поджогах посылок в нескольких аэропортах Европы, сообщает газета Wyborcza.

Подозреваемого, которого журналисты называют Александр Б. задержали в Боснии, когда он без документов направлялся в Сербию, а оттуда, вероятно, собирался улететь в Россию.

Сразу после задержания его объявили в розыск в России. Такую тактику российские власти часто используют для того, чтобы иметь основания требовать экстрадиции на родину из стран Запада агентов спецслужб или людей, связанных с властями. Если экстрадиция в Россию после такого запроса все-таки происходит, уголовные обвинения в России в отношении высланного почти сразу же снимаются.

Аналогичным образом Россия поступала в случаях, когда пыталась добиться экстрадиции задержанных в Европе Александра Усса и хакера Евгения Никулина.

В середине сентября Генпрокуратура Литвы заявила о раскрытии координируемой россиянами преступной группы. Злоумышленники, по версии следствия, отправляли посылки с самодельными бомбами в страны Европы и Великобританию.

Среди подозреваемых был россиянин — 44-летний Александр Б. Wyborcza пишет, что польские спецслужбы разыскивали его с августа 2024 года после того, как было установлено, что именно он был координатором диверсионной деятельности. Как выяснили следователи, Александр Б. ранее получил вид на жительство в Испании, по поддельному свидетельству о браке — при этом в России у него была жена.

Москва заявляла, что задержанный якобы является серьёзным преступником и находится в розыске в России. Но польские следователи отмечают, что ордер на арест россиянина был выдан российским судом лишь после задержания мужчины в Боснии и Герцеговине, и уже после этого он был объявлен Россией в розыск. Сам задержанный на экстрадицию в Россию согласился.

Польские спецслужбы считают, что задержанный был агентом ГРУ. Это может объяснить настойчивые попытки России добиться его экстрадиции, говорят собеседники Wyborcza в польской контрразведке.