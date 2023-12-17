12-й пакет санкций ЕС утвердят на неделе. Австрия сняла возражения

Австрия сняла свои возражения против 12-го пакета санкций ЕС в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Формальная процедура одобрения санкций завершится на предстоящей неделе. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикард Йозвяк. В силу новый пакет должен вступить до Нового года.

Достижение договорённостей подтверждает также Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Австрия добивалась исключения Raiffeisen Bank International из списка "международных компаний - спонсоров войны", который ведут украинские власти. В него включаются иностранные компании, работающие в России и приносящие бюджету этой страны существенные доходы. Австрийский Raffeisen Bank, в отличие от многих других западных банков, продолжил работать в России после широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Как пишет Reuters, Украина в ходе переговоров согласилась убрать Raffeisen Bank из списка "спонсоров войны". Сейчас в этом списке говорится, что статус банка как "спонсора" приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с представителями Европейской комиссии. Ранее из списка - из-за угроз Будапешта наложить вето на финансовую помощь Украине - был удалён венгерский банк OTP. В нём остаётся ряд компаний со штаб-квартирами в странах ЕС, в частности германская Knauf, французские "Ашан", "Ив Роше" и "Леруа Мерлен". Санкции против этих компаний в Украине не введены, как говорится на сайте, обозначение "международный спонсор войны" носит лишь "репутационный характер".

Ранее сообщалось, что 12-й пакет санкций согласовали лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Однако вечером 15 декабря появились сообщения, что у Австрии оставались возражения.

Наиболее существенная мера, которую предусматривает 12-й пакет - введение с 1 января постепенного запрета на импорт алмазов из России. Также ужесточаются требования к соблюдению так называемого потолка цен на нефть из России. Будет также расширен список товаров двойного назначения, котоыре запрещено поставлять и реэкспортировать в Россию, и введены дополнительные меры по борьбе с реэкспортом. Также будут расширены списки лиц, попавших под санкции.