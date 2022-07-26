"Я готова терпеть последствия санкций". Антивоенный протест в Уфе

30-летняя жительница Уфы, хореограф Ильмира Рахматуллина с самого начала российского вторжения в Украину выходит на антивоенные пикеты.

На первую акцию Рахматуллина вышла 6 марта вместе с сестрой; девушек задержали, но тогда они отделались предупреждением. 20 мая активистку задержали за то, что она вышла на одиночный антивоенный пикет с плакатом "В чем сила? Сила в правде", окрашенным в синий и желтый цвета. Трехчасовое пребывание в полиции превратилось для активистки, по ее словам, в сплошную цепь издевательств и запугиваний, закончившуюся вызовом к ней скорой помощи. 28 июня Рахматуллину вновь доставили в полицию за то, что она вышла на пикет с плакатом "Нет тоталитарному режиму!", но затем отпустили без составления протокола. 19 июля активистку задержали за то, что она вышла с плакатом в поддержку оппозиционного политика Ильи Яшина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

– 19 июля полицейские, которые ее задерживали, допустили, как водится, ряд процессуальных нарушений, – рассказывает защищавший девушку адвокат Айдар Хызыров. – Это всё было хорошо видно по снятому самими сотрудниками видео. Я спросил полицейских в отделе: "Вы точно хотите вот в таком виде оформить административное дело?" Посоветовал им ее тут же отпустить. У них как обычно начались перезвоны с начальством, но в итоге ее все же отпустили. Неясно, почему почему ей хотели сперва вменить статью 20.3.3 КоАП РФ, ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации", – прим. РС). Рахматуллина проводила одиночный пикет в соответствии с законодательством, содержание ее плаката никак не "дискредитировало Вооруженные силы". Впрочем, известно, что силовики сейчас стараются подверстать под эту статью протест по любой теме. Хорошо, что в данном случае они не стали этого делать.

Сама активистка, говоря о своем задержании 19 июля, пояснила, что подошедшие к ней полицейские "сперва и не знали, кто такой Илья Яшин":

– Потом они [полицейские] "загуглили", увидели, что Яшин преследуется за свою антивоенную позицию. Они тогда спросили меня: "Вы, что, его сторонница, разделяете его позицию?" – и получили утвердительный ответ. Для них это оказалось достаточным, они заявили, что это "чистой воды статья 20.3.3 КоАП РФ".

"В цивизизованном мире так проблемы не решаются"

В беседе с журналистами "Идель.Реалий" Ильмира Рахматуллина рассказала, почему она выходит на антивоенные пикеты и продолжит это делать, несмотря на угрозу преследования.

– Накануне 24 февраля мы с моей сестрой, Амритой, смотрели видео на канале Ильи Варламова о том, может ли произойти вторжение в Украину. Там они с экспертами пришли к выводу, что такая вероятность – из области фантастики. А в ночь с 23 на 24 февраля мы с сестрой как раз не спали – настолько сильное беспокойство охватило нас, что сон не шел. Поэтому о начале войны мы узнали сразу же. Конечно, мы испытали шок, ужас от происходящего. Сразу же сказали друг другу — вот, до чего довел [ситуацию] Путин, вот, к чему привело его долгое правление, когда он возомнил себя императором и решил, что ему теперь всё можно. И до этого довело и молчание россиян в своем большинстве. С тех пор прошло уже пять месяцев, и моя позиция никак не изменилась – к войне [России в Украине] я по-прежнему отношусь резко отрицательно. В цивилизованном мире так проблемы не решаются. Они разрешаются с помощью диалога, чего наш правитель не умеет делать.

С самого начала [войны] я стала выходить на пикеты. Сперва мы выходили вместе с сестрой, которая полностью разделяет мою позицию. В частности, мы вышли 6 марта на площадь возле гостиницы "Башкортостан". Нас сразу же задержала полиция; тогда в Уфе были задержаны десятки людей. Нам дали по предупреждению и сказали, что если еще раз выйдем на пикет вместе, то нам инкриминируют групповое правонарушение. После этого мы решили, что на акции я буду выходить одна, буду действовать в рамках того, что еще дозволено этим тоталитарным режимом.

С тех пор я выходила на акции уже не раз. Конечно, мне немного боязно, но я понимаю, что выхожу на пикеты за правое дело – и буду выходить дальше. Может, хоть кто-то изменит свою позицию с равнодушной на протестующую. А для этого нужно показывать свою позицию другим людям, чтобы они не пребывали в отчаянии, думая, что ничего невозможно сделать, чтобы не сидели сложа руки. И самое главное – чтобы они не привыкали ни к происходящему в Украине, ни к своему беспомощному состоянию. Нельзя привыкать ни к тому, ни к другому, поскольку такое состояние и молчание насчет того, что происходит в Украине, реально убивает человека и в прямом, и в переносном смысле.

"Не осуждаю людей за их страх"

– Разумеется, я вижу, что по сравнению с начальным этапом войны людей в России на антивоенные протесты выходит всё меньше, – говорит Ильмира Рахматуллина. – Они боятся репрессий в отношении себя, боятся за свои семьи. У меня вот пока нет мужа, нет детей; может, поэтому я, так сказать, такая смелая. Я людей за их страх не осуждаю, но все равно считаю, что молчать не надо.

По крайней мере, по своим пикетам я вижу, что делаю это не зря. Люди, проходящие мимо, показывают мне свою поддержку: кто-то показывает поднятый вверх большой палец, кто-то – сердечко, кто-то – интересуется подробностями происходящего и темой моего пикета. Это лишний раз убеждает меня, что с людьми надо разговаривать, надо доносить до них свою позицию – и в итоге их позиция может измениться.

У меня довольно большой круг общения, в котором есть люди разных возрастов и профессий. В большинстве своем это люди, не поддерживающие войну в Украине. Есть – точнее, были – и сторонники агрессии. Я старалась объяснить им всю несправедливость этой войны, но до большинства из них, которые были уже насквозь прозомбированы пропагандой, не смогла достучаться. Я просто отошла от этих людей, будучи не в состоянии с ними больше общаться. Однако некоторых я все же смогла переубедить – не столько своим красноречием, сколько делясь с ними ссылками на интересные, важные и, на мой взгляд, объективные материалы, публикации о происходящем.

Что касается тех, кто остался на прежних, провластных позициях, я думаю, что их переубедят события. Когда они, как говорится, на своей шкуре испытают последствия того, что наша страна стала изгоем, что она сейчас подвергается таким санкциям, и их уровень жизни падает. Конечно, для того, чтобы они это прочувствовали, потребуется время – может быть, полгода – поскольку инерция в мышлении таких людей велика. Пока они говорят: "Ну, мы уже многое что пережили, были разные кризисы, и в 1990-е годы, и в 2008-м году; переживем, мол, и это время".

"Уезжать из страны не собираюсь"

– Санкции, конечно, коснулись и нас, моей семьи, нашего окружения. Тут и подорожание продуктов, и невозможность оплатить по интернету многие зарубежные товары и услуги. Всё стало дороже в разы. А между тем молодое поколение уже привыкло к нормальному образу жизни, к хорошей еде, одежде. Но лично я готова терпеть [последствия санкций] , поскольку считаю, что всё это – мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине. Там у людей российский диктатор отнимает право на жизнь, они гибнут под бомбами и ракетами.

Уезжать из страны я не собираюсь. Я люблю Россию, хочу остаться и жить здесь, надеясь, что страна все-таки поменяется в лучшую сторону – изменится власть, наступит демократия, у людей появится право голоса. И я хочу своими – пусть скромными – усилиями способствовать тому, чтобы это время приблизилось. Пусть на фоне других видных оппозиционеров, действительных героев борьбы с режимом, я кажусь каким-то муравьем, но я делаю, что могу – и совесть моя чиста.

Конечно, я очень часто думаю о том, что будет с Россией в будущем. Мне не хочется верить в негативные сценарии, хотя я их допускаю. Не хочется думать, что лет через 50 у нас тут будет что-то типа Ирана или Кубы. Что наши самолеты перестанут летать, что в результате деградации технической базы будет возрастать количество аварий на транспорте, на производстве. Что из-за упадка всей инфраструктуры люди будут голодать, мерзнуть, умирать от отсутствия лекарств и современных медицинских аппаратов.

Мне хочется думать, что все изменится в лучшую сторону. Все же у нас большая, богатая ресурсами страна; главное, чтобы власть досталась нормальным людям. Я очень надеюсь, что хотя бы лет через 15-20 Россия вылезет из этой ямы, куда она сорвалась – и начнется ее восстановление на нормальных, человеческих началах. Я так воспитана родителями: у нас в семье всегда было понимание, что не должно быть единоличной бессменной власти, что должна быть оппозиция, должны быть честные выборы, должна быть демократия в стране.

Оригинал этого материала был опубликован 26 июля на сайте Идель.Реалии