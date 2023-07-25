11-я колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь, впервые с бронетехникой

В Беларусь из России 25 июля въехала очередная, 11-я по счёту колонна наёмников ЧВК "Вагнер". В ней - в отличие от первых 10 колонн - замечена бронетехника. Об этом сообщает оппозиционный проект, отслеживающий военную активность в Беларуси, "Беларускі Гаюн".

Согласно сообщению, в колонне около 30 единиц автомобильной техники, в том числе 6 бронеавтомобилей "Щука". "Беларускi Гаюн" называет "Щуки" отличительной техникой вагнеровцев.

По всей видимости, колонна направляется в полевой лагерь ЧВК в деревне Цель Могилёвской области. Туда за последний месяц, прошедший с вооружённого похода ЧВК "Вагнер" на Москву, по оценкам, перебрались более 2,5 тысяч наёмников. Такой техники, как танки и РСЗО, ранее бывшие на вооружении "Вагнера", у них с собой нет.

23 июля на встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко сказал, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" "просятся на Запад", намекнув, что они хотят устроить какие-то акции на польской территории. Путин никак не прокомментировал слова Лукашенко, только улыбнулся. Страны НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с прибытием наёмников в Беларусь.