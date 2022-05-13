"Я русский из Казахстана, мы с вами". Алматинские врачи в Украине

Четыре казахстанских врача побывали в Украине, где оказывали медицинскую помощь нуждающимся. На собранные волонтерами средства они закупили около 80 килограммов лекарств, которые отвезли в страну, страдающую от военной агрессии России. 12 мая доктора вернулись на родину. В алматинском аэропорту их встречал корреспондент казахстанской редакции Радио Свобода.

4 мая врачи отправились в Черновицкую область, объехали несколько сёл, обследовали более 300 человек.

российские солдаты могли зайти просто домой и говорить: "Все, выходите, мы здесь будем жить"

"Одна история: была женщина в Мариуполе, месяц она была под бомбежками. С ней была ее мама, которой было 79 лет, и мама умерла у нее на коленях и последние часы просила воды, а воды не было. И другой человек из Мариуполя, которому 81 год, они смогли выбраться, рассказывал, что люди уже там пили воду из пожарных хранилищ, потому что уже воды нигде нет. Были люди у нас из Херсона, которые рассказывали, что российские солдаты могли зайти просто домой и говорить: "Все, выходите, мы здесь будем жить". И семья, которая ко мне пришла на прием, рассказывает, как по минным полям с бабушками с дедушками приходилось колоннами выбираться" , - рассказывает врач из Алматы Александр Шинкаренко.

Перед поездкой в Украину Александр Шинкаренко сообщил коллегам о своих планах. Некоторые приняли решение присоединиться. Другие собрали средства на покупку лекарств. Врачи отвезли в Украину семь чемоданов с медикаментами. Педиатр Дмитрий Киреев говорит, что поездка в Украину была даже не врачебным, а гражданским долгом:

если уж начинать искупать какую-то вину, то надо начинать с самого себя

"В паспорте у меня написано, что я русский. И если уж начинать искупать какую-то вину, то надо начинать с самого себя. Для меня было важно приехать и сказать: "Я — русский, я из Казахстана, нам небезразлично, мы с вами". Помимо того, что мы давали лекарства, мы, конечно, еще и важно просто помолиться за людей, побыть рядом. Тяжело, очень эмоционально было тяжело. Особенно когда смотрели переселенцев из Мариуполя, в последний наш день ребята привезли. Кое-как они доезжали босыми, разорванной одежде. Их быстро переодевали, и день-два и они уже сами начинали там служить другим людям в местных церквях. Они уже сами начинали других принимать беженцев, быстро активизировались. Народ не сломлен, народ прям вот улыбается, плачет, улыбается, всё равно дух есть, дух победы в глазах".

Ситуация в Черновицкой области, где были врачи, относительно стабильная. Туда прибыло много переселенцев из районов, где идут бои. Среди них – и старики, и люди с хроническими заболеваниями, и дети.

"Во-первых, это были люди, которые пришли сюда и они рассказывают: "Спасибо, что вы привезли лекарства". Потому что действительно с лекарствами сейчас проблема. Были истории, когда они благодарили за правильно поставленный диагноз, потому что некогда сейчас ездить в другие города и специально обследоваться. И наша специальность семейных врачей на том уровне, на котором мы подготовлены, позволяла поставить диагноз быстрее. Это было важно для них", - говорит Людмила Нам, врач из Алматы.

Доктора без проблем пересекли границу. У них было письмо-приглашение от украинской благотворительной организации. Врачи-волонтеры говорят, что пограничники и таможенники благодарили их за желание помочь украинцам.

"И может быть, это наша поездка такая символическая. Это передать украинскому народу, что казахстанцам небезразлично, мы хотим разделить ее горе и многие многие ребята здесь в Казахстане, наши друзья дали нам деньги на эту поездку. Они сами не могли поехать, и поэтому мы были руками казахстанцев, и мы смогли их обнять, вместе поплакать и передать вашу любовь", – говорит Александр Шинкаренко.

По данным ООН, с начала военного вторжения России в Украину более 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома, около шести миллионов человек выехали за границу.