Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Украина

"Я русский из Казахстана, мы с вами". Алматинские врачи в Украине

Врач Александр Шинкаренко проводит осмотр в одном из сел Черновицкой области

Четыре казахстанских врача побывали в Украине, где оказывали медицинскую помощь нуждающимся. На собранные волонтерами средства они закупили около 80 килограммов лекарств, которые отвезли в страну, страдающую от военной агрессии России. 12 мая доктора вернулись на родину. В алматинском аэропорту их встречал корреспондент казахстанской редакции Радио Свобода.

4 мая врачи отправились в Черновицкую область, объехали несколько сёл, обследовали более 300 человек.

российские солдаты могли зайти просто домой и говорить: "Все, выходите, мы здесь будем жить"

"Одна история: была женщина в Мариуполе, месяц она была под бомбежками. С ней была ее мама, которой было 79 лет, и мама умерла у нее на коленях и последние часы просила воды, а воды не было. И другой человек из Мариуполя, которому 81 год, они смогли выбраться, рассказывал, что люди уже там пили воду из пожарных хранилищ, потому что уже воды нигде нет. Были люди у нас из Херсона, которые рассказывали, что российские солдаты могли зайти просто домой и говорить: "Все, выходите, мы здесь будем жить". И семья, которая ко мне пришла на прием, рассказывает, как по минным полям с бабушками с дедушками приходилось колоннами выбираться" , - рассказывает врач из Алматы Александр Шинкаренко.

Перед поездкой в Украину Александр Шинкаренко сообщил коллегам о своих планах. Некоторые приняли решение присоединиться. Другие собрали средства на покупку лекарств. Врачи отвезли в Украину семь чемоданов с медикаментами. Педиатр Дмитрий Киреев говорит, что поездка в Украину была даже не врачебным, а гражданским долгом:

если уж начинать искупать какую-то вину, то надо начинать с самого себя

"В паспорте у меня написано, что я русский. И если уж начинать искупать какую-то вину, то надо начинать с самого себя. Для меня было важно приехать и сказать: "Я — русский, я из Казахстана, нам небезразлично, мы с вами". Помимо того, что мы давали лекарства, мы, конечно, еще и важно просто помолиться за людей, побыть рядом. Тяжело, очень эмоционально было тяжело. Особенно когда смотрели переселенцев из Мариуполя, в последний наш день ребята привезли. Кое-как они доезжали босыми, разорванной одежде. Их быстро переодевали, и день-два и они уже сами начинали там служить другим людям в местных церквях. Они уже сами начинали других принимать беженцев, быстро активизировались. Народ не сломлен, народ прям вот улыбается, плачет, улыбается, всё равно дух есть, дух победы в глазах".

Ситуация в Черновицкой области, где были врачи, относительно стабильная. Туда прибыло много переселенцев из районов, где идут бои. Среди них – и старики, и люди с хроническими заболеваниями, и дети.

"Во-первых, это были люди, которые пришли сюда и они рассказывают: "Спасибо, что вы привезли лекарства". Потому что действительно с лекарствами сейчас проблема. Были истории, когда они благодарили за правильно поставленный диагноз, потому что некогда сейчас ездить в другие города и специально обследоваться. И наша специальность семейных врачей на том уровне, на котором мы подготовлены, позволяла поставить диагноз быстрее. Это было важно для них", - говорит Людмила Нам, врач из Алматы.

Сотрудники итальянского Красного Креста разгружают грузовик с неотложной помощью в Черновцах, 3 марта 2022 года
Сотрудники итальянского Красного Креста разгружают грузовик с неотложной помощью в Черновцах, 3 марта 2022 года

Доктора без проблем пересекли границу. У них было письмо-приглашение от украинской благотворительной организации. Врачи-волонтеры говорят, что пограничники и таможенники благодарили их за желание помочь украинцам.

"И может быть, это наша поездка такая символическая. Это передать украинскому народу, что казахстанцам небезразлично, мы хотим разделить ее горе и многие многие ребята здесь в Казахстане, наши друзья дали нам деньги на эту поездку. Они сами не могли поехать, и поэтому мы были руками казахстанцев, и мы смогли их обнять, вместе поплакать и передать вашу любовь", – говорит Александр Шинкаренко.

По данным ООН, с начала военного вторжения России в Украину более 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома, около шести миллионов человек выехали за границу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG