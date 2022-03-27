"Россияне в заложниках у Путина". Война привела к дефициту лекарств

Российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарств, в том числе инсулина и детского нурофена. Это следует из опроса профессионального сообщества "Врачи.рф", в котором с 14 по 21 марта приняли участие более трех тысяч российских докторов.

Введенные против России в связи с агрессией против Украины санкции не касаются области здравоохранения – в документах, которые были приняты странами Европейского союза и которые имеются в распоряжении редакции, практически везде, где говорится о запрете экспорта товаров двойного назначения есть оговорка, что меры не касаются области здравоохранения, когда речь идет о лекарствах или медицинском оборудовании для лечения людей ("медицинское и фармацевтические цели"), а также "для гуманитарных целей, чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, срочного предотвращения или смягчения последствий того или иного события, которое может оказать серьезное и значительное воздействие на здоровье и безопасность человека или окружающую среду, или в качестве реакции на стихийные бедствия".

Минздрав уверяет, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. В ЕС производители лекарств и компонентов для их изготовления, а также фирмы, занимающиеся поставками медицинского оборудования говорят, что поставки импорт полностью остановлен – и дело не только в санкциях. Из-за начатой войны против Украины были нарушены цепочки поставок, затем правительство России, как сообщил министр транспорта Виталий Савельев, приняло решение не отдавать имеющиеся в лизинге у иностранных компаний грузовые самолеты, которые могли бы привезти лекарства, а война привела и к уходу с рынка крупных международных игроков, занимающихся логистикой. Все эти факторы будут влиять на поставки лекарств в будущем.

Как рассказал Кирилл Барский из фонда "Шаги", у многих сейчас возникает вопрос, что будет дальше, ведь препараты для больных ВИЧ/СПИДом делают в России, но из компонентов, которые поступают из-за рубежа. По словам Барского, сейчас препараты есть, так как они приобретаются на год вперед городскими властями или субъектами федерации. "Но обычно препаратов к концу года не хватает, в это время обычно делаются дополнительные закупки: либо из-за того, что неправильно рассчитали, либо потому, что появились новые пациенты. Пока для нас загадка, как это будет происходить в будущем", – говорит представитель фонда "Шаги".

Чешская компания Zentiva, выпускающая препараты-дженерики и безрецептурные лекарства, отказалась комментировать ситуацию вокруг поставок лекарств и компонентов для их производства в Россию. Эта чешская компания имела собственные мощности по производству целого ряда лекарств в самой России – это препараты от аллергии, противоопухолевые лекарства, противопростудные и дерматологические. Они производились в том числе из компонентов, которые импортировали из ЕС.



"Компания "Зентива" крайне шокирована и напугана вторжением российских сил на территорию Украины. Наша компания имеет сотрудников в этой стране, у которых есть семьи. Поэтому мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить для них безопасность, мы помогаем им с переездом. Мы намереваемся передать 150 тысяч упаковок лекарств в Украину, а также наборы для перевязок. Нашим посланием всегда будет поддержка здоровья людей посредством поставок необходимых лекарств. Это обязательство, в которое мы ежедневно вкладываем всю свою энергию", – говорится в заявлении компании, присланной Радио Свобода.

Мы не рассчитываем на то, что в ближайшее время ситуация изменится

О том, что запасов лекарственных субстанций в России, из которых производятся препараты для лечения больных, хватит на 3–6 месяцев, писала в марте газета "Коммерсант". После этого заводы могут остаться без импортного сырья и компонентов. Импортные субстанции уже подорожали на 30–35 процентов, пишет газета. Многие поставщики стали требовать предоплаты вместо предлагавшихся раньше отсрочек, заказ сырья в Европе стал практически невозможен из-за новых правил валютного регулирования. Из иностранного сырья производится до 85 процентов препаратов местного производства. На 20 процентов рынок зависит от поставок из стран Европейского союза.

"Мы не рассчитываем на то, что в ближайшее время ситуация изменится, – говорит Михал Урыч, представитель чешской компании Linet, которая производит специализированные больничные кровати, в том числе для реанимаций. – Санкции не касаются непосредственно медицинского оборудования для больных, но на практике поставки прекращены. Мы обеспечиваем лишь сервис наших изделий непосредственно в России. Война ухудшила и без того непростую ситуацию в области цепочки поставок, которая сложилась вследствие пандемии коронавируса. По этой причине нашей целью сейчас является заменить рынки, которые в долгосрочной перспективе для нас не будут доступны. Мы не рассчитываем на то, что сложившаяся ситуация скоро изменится". По словам Михала Урыча, выполнение договорных обязательств по контрактам, ранее заключенным с заказчиками из России, прекращено.

Несмотря на то, что санкции не затронули фармацевтическую отрасль, некоторые западные компании приняли решение ограничить свою работу в России. Немецкая фармацевтическая компания Bayer останавливает всю рекламную и инвестиционную деятельность в России и Беларуси в связи со вторжением в Украину. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила, что приостанавливает инвестиции и клинические испытания в России, а также ввоз некоторых своих лекарств на территорию страны из-за войны в Украине.

Павел Гавличек из чешской Ассоциации по международным вопросам объясняет:



– Санкции повлияли на поставки медицинского оборудования и некоторых лекарств в связи с тем, что и эти вещи могут использоваться для ведения войны. Область медицины во время войны важна не меньше, чем непосредственно продукция военного назначения. Мы видим, что не только оружейные, но и медицинские технологии Россия использует не для улучшения жизни своих граждан, а для того, чтобы вести вооруженные действия на территории Украины. По этой причине введенные санкции повлияют на уровень жизни в том числе обычных россиян. Война России против Украины привела к тому, что из России уходят многие западные кампании, даже те, которых санкции не затронули. И это конечно тоже сыграет роль в случае доступа к определенным лекарствам и медицинскому оборудованию. Но я хотел бы подчеркнуть, что область здравоохранения пострадает в наименьшей степени по сравнению с теми отраслями экономики, в отношении которых приняты широкие санкционные меры – финансы, военные технологии и т.д. Санкции введены в первую очередь против российского режима, против его армии и тех областей экономики, которые этот режим использует для агрессии в отношении Украины, а не против российских граждан.



– В настоящее время небо для российских самолетов продолжает быть закрытым в случае стран Европейского союза – это решение связано с началом войны России в Украине. Считаете ли вы, что этот фактор влияет на поставки лекарств и медицинского оборудования не меньше санкций?



Россияне а данной ситуации взяты в заложники режимом Владимира Путина

– Мне кажется, что как раз это – намного большая проблема, чем отсутствие на складах лекарств у компаний, которые не заявляли о прекращении поставок в Россию. Мы сейчас наблюдаем разрыв связей в области логистики, которые Россия имела перед тем, как она вторглась на территорию Украины. Уже как минимум три крупные международные логистические компании объявили об уходе с российского рынка и это, конечно, повлияет на поставки основных товаров, в том числе лекарств. Многие россияне стараются подготовиться к грядущему кризису и покупают лекарства в прок. Нарушение логистических связей, с одной стороны, заставляет некоторые компании вообще уходить с рынка, что приведет к недоступности их продукции, в том числе, в сфере здравоохранения. С другой стороны, даже те компании, которые примут решение остаться на российском рынке, будут иметь большие проблемы с поставками своих товаров в Россию. Из-за того, что ввезти что-либо в Россию становится огромной проблемой. К тому же и желание преодолевать возникшие барьеры не будет таким сильным, как это было в прошлом. Все это будет без сомнения оказывать влияние одновременно с теми санкциями и ограничениями, которые уже действуют в отношении России.



– Если говорить о гуманитарных поставках, в этой области отношения также прекращены? Или все же неправительственные организации в России, особенно что касается поставок лекарств и медицинского оборудования для тяжело больных россиян, продолжают оказывать гуманитарную помощь?



– Из той информации, которую я получил от представителей российских неправительственных организаций, у меня складывается ощущение, что об этой категории граждан российский режим обычно забывает вообще, принимая какие-либо решения. Эти тяжело больные люди чаще всего отказаны на помощь неправительственных организаций или гражданского общества. И они в значительной степени могут быть от этого зависимы, поэтому они могут стать тоже жертвами нынешнего конфликта. Я в данном случае имею в виду борьбу с ВИЧ/СПИДом и другими серьезными заболеваниями. Российский режим, кажется, вообще отказался решать эти серьезные проблемы общества. Мы наблюдаем, как ликвидируются неправительственные организации, которые работали в этой области. С другой стороны, и в этой области здравоохранения обеспечить поставке также будет большой проблемой. Гуманитарная помощь Запада будет в первую очередь направлена на помощь Украине. Во-первых, потому, что Запад видит здесь самую большую нынешнюю проблему. Во-вторых, потому, что в России была ограничена работа многих гуманитарных организаций, например, тех, ктоторые занимаются борьбой с бедностью. И это тоже повлияет на жизнь обычных людей: россияне в данной ситуации взяты в заложники режимом Владимира Путина, – считает Павел Гавличек.