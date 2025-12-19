"Я швейцарец, ты – швейцар". Соцсети о новом альбоме Оксимирона

Российский рэпер Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров) выпустил новый альбом "Национальность: нет". Это не только музыкальное, но и социальное событие: один из самых популярных современных российских музыкантов в последний раз публично высказывался больше года назад, когда рассказал об отмене тура "в связи с состоянием здоровья". В марте этого года вышел подкаст журналистки Насти Красильниковой, в котором три женщины обвинили рэпера в груминге и сексуализированном насилии, произошедших несколько лет назад, когда Оксимирону было больше 20 лет, а героини подкаста были в подростковом возрасте. Федоров никак эти обвинения не комментировал, и несмотря на то, что известен автобиографическими и наполненными рефлексией текстами своих треков. В новом альбоме обвинений в свой адрес не коснулся.

Музыкальным критикам альбом решительно не понравится.

Родной звук:

Мы послушали новый альбом Оксимирона, и вот его краткий пересказ.

Оксимирон болел желтухой (или страдал от желтой прессы?), но сейчас у него все хорошо, он очень богат и инвестирует («Плачу врачу и бухгалтеру наличкою. Оба считают: состояние приличное», «Частная бухта, ведь я мани инвестирую»), у него много дорогих часов (Vacheron Constantin, Calatrava Patek Philippe, Grand Seiko), он считает, что его фанаты по-прежнему его любят («Все эти фаны душнят, но и любить перестали навряд ли»), он живет где-то в Италии («тосканская деревня»), также он бросил пить («В стакане — virgin mary», «Я пью нулевку»).

Половина песен и строчек посвящена его богатству. «Забираю столько лавэ: рос на Неве, но у меня дом на руке», "Все, что меня не убивает — Делает богаче», говорит, что он мультимиллионер, и подводит итог «Я швейцарец, ты — швейцар». Выходит, что он получил швейцарское гражданство или просто богат как стереотипный швейцарец?

Он влюблён, шестой трек «Песнь Песней» посвящена его любимой, вот, что о ней думает: «И ты — мой космос, ведь ничего не было до», «Ты мой самоцвет», «Наше время — заря, на холме ты и я», «Ты мой спатифиллум и я твой антуриум».

Про творчество он читает: «Я бы сделал презентацию в СПБ, но они не выпустят», «Мои куплеты под запретом», «На мои строки вводят эмбарго», «Видно потому, что я снова нигде и везде: Я ебу их рэп извне», "Я в пиковой форме, ты — в хуёвой».

Даже вспоминает группу Тату и их продюсера: «Бластовер: я не Шаповалов, я не свёл тату»

Критикует коллег по рэперскому цеху: «Рэперам все запретили, Рэперы все проглотили»

Про то, что он эмигрировал: «Как меня можно изгнать? Я в любой эмиграции — дома». Также он упоминает, что за последние годы много путешествовал и сменил много стран (обложка тоже об этом).

Альбом сделан под олдскульные биты с R’n’B-припевами в духе нулевых

Ближе к концу альбома в песне «Русская Инородная Музыка» он подводит итог, что он один и ему похуй на всех вокруг: «Под меня роют? Похуй, окей, Я рептилоид, похуй на змей, похуй награды, похуй на драмы, похуй на СМИ и совместки, похуй на генералов, на либералов, похуй на любые повестки»

Подкаст «Дочь разбойника», скандал вокруг него и отношения со своими фанатками он никак не комментирует, хотя в некоторых строчках говорит, что у него были проблемы:

"Я тот, кто выходит из поражений и неустойчивых положений путем устойчивых выражений»; «Я потерял все, что мог не один и не два раза».

По музыке альбом сделан под олдскульные биты с R’n’B-припевами в духе нулевых. Ничего интересного и запоминающегося, слушается как аудиокнига.

Николай Овчинников:

Послушал новый альбом Оксимирона за вас

(Дальше — вольный пересказ, без потери смысла)

Болел «желтухой» (видимо, намек на желтую прессу). Мои куплеты под запретом. Меня многие бросили, но я все равно восстал из мертвых. Я швейцарец, ты швейцар. У меня есть деньги. Я люблю путешествовать. Кстати, у меня есть девушка и я ее люблю. Меня отменили, но продолжают обсуждать.

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Не благодарите

P.S. Про расследование Насти Красильниковой, конечно, ничего нет.

Николай Завьялов:

мне кажется, состояние оксимирона-2025 — это когда ты можешь спокойно не послушать его альбом, и ничего не изменится: ты не выпадешь из потока, не отстанешь от подшара, не пропустишь сладкое ощущение Момента, не останешься на стороне прошлого после разлома плит

Ни-че-го

Николай Редькин:

«Когда кто-то долго и упорно убеждает тебя, что у него все хорошо, это первый признак, что у него все нехорошо» © Ваш комнатный психолог Н. Редькин.

Это я слушаю нового Оксимирона, где он хвастается брендами, роскошью, часами на руке стоимостью в квартиру и понимаю, что не верю. «Не верю» не в том смысле, что он не в состоянии себе накупить всего, что хочет. Наверняка в состоянии. Я не верю в то, что такой рэпер, как Оксимирон, научился так быстро убирать из песен про богатую жизнь рефлексию.

Альбом про то, что богат и любим

Может, это меня рэперы за последние годы приучили, что большие деньги = большие загоны. Вон OG Буда долларовый миллионер, а читает постоянно, как ему хочется выпилиться. Гуф заработал все деньги мира, а все равно ему неспокойно, вечно драмы какие-то. Моргенштерн регулярно записывает песни о том, как все потерял и снова все нашел. Еще у одного крупного игрока был альбом «Million Dollar Depression», ну вы помните.

А тут человек десять лет переживал, что ему шлепнули ладошкой по лицу. Постоянно сомневался, копался в себе, открыто говорил о кризисах и проблемах. То есть мы видели, что навык самокопания и самоанализа у него прокачан чуть сильнее, чем у прочих, не в обиду им будет сказано.

Но в год, когда главными инфоповодами вокруг Оксимирона были слухи о его болезни, отмена большого тура и один там подкаст, он вдруг выпустил альбом про то, что богат и любим. Вы верите в такие чудесные психологические превращения? Я не особо.

С критиками в основном согласны и другие пользователи соцсетей.

Почти все отмечают, что Оксимирон, от которого ждали высказывания о подкасте Красильниковой, решил обойти в своем альбоме эту тему.

Конечно, есть и те, кто не верит в виновность Оксимирона.

Автор расследования, Настя Красильникова, прокомментировала выход нового альбома изданию "Медуза".

Мне задают всякие вопросы про альбом Мирона, который я слушать не хочу. Судя по отзывам, в альбоме нет комментариев по поводу обвинений в груминге и сексуализированном насилии, которые вы слышали в сезоне «Творческий метод» подкаста «Дочь разбойника». Мирон сообщает, что болел «желтухой», и многие считали эту строчку как намек на то, что он стал объектом внимания желтой прессы.

На всякий случай напомню, что я пять раз — в личных сообщениях, письмах и через его менеджеров — предлагала ему дать мне интервью. Ответа нет до сих пор. Но желтая пресса, если что, работает не так.

Это было профессиональное, а сейчас воспоследует человеческое. Я думаю, что мне повезло быть современницей очень смелых, глубоких, умных и благородных женщин. Мужчины (многие, не все) оказались совсем не такими храбрыми, как нас убеждали.

И последнее! С премьеры «Творческого метода» не проходит недели, чтобы мне не пытались взломать инстаграм и другие соцсети.

Не хочу разговаривать с людьми, которые скрывают свои имена

Это надоело. Еще существует некая инициативная группа, предположительно, поклонников Мирона, которые с самой премьеры пытаются перерасследовать все мои расследования. Эти люди (они не представляются) пишут моим коллегам, героиням моих подкастов и предлагают им что-то рассказать о том, как я работаю. Эти сообщения всегда написаны крайне косноязычно.

Я не знаю, какой материал им удалось собрать, но жду результата этого труда с нетерпением. Вчера они снова активизировались. Я комментариев давать не буду — не хочу разговаривать с людьми, которые скрывают свои имена.

Этот комментарий подвергся критике из-за заявления Красильниковой, что альбом она слушать не собирается.

Некоторые пользователи отмечают, что не смотря ни на что, новый альбом рэпера возглавил российский чарт.

В соцсетях отмечают, что тем не менее в русскоязычной среде начала работать "социальная регуляция снизу" – отсутствие реакции на обвинения в насилии со стороны популярного музыканта приводит к его массовому неприятию, игнорировать такие обвинения больше невозможно.

Максим Родин:

Оксимирон — почему общество не принимает новый альбом после сексуального скандала

Весной в русскоязычном пространстве произошёл разговор, который сложно было не заметить. Настя Красильникова опубликовала расследование, в котором несколько женщин рассказали о груминге и сексуализированном насилии со стороны Оксимирона. На момент описываемых событий они были подростками, он — взрослым человеком с властью, статусом и культурным влиянием.

Формально это музыкальный релиз, но фактически — публичный жест

Тогда я занял ясную позицию, которую считаю важным повторить: c детьми нельзя заниматься сексом. Это не вопрос интерпретаций или сложного контекста, а базовая граница, без которой невозможна адекватная социальная реальность. Когда в подобных ситуациях начинается защита фигуры артиста — через ссылки на талант, эпоху или культурную значимость, — по сути защищается противоположный тезис, что эта граница может быть размыта по каким-то причинам.

Отсутствие ответа как позиция

После выхода расследования не последовало ответа по существу. Мирон скорее исчез из публичного поля. И вот спустя полгода выходит его новый альбом. Формально это музыкальный релиз, но фактически — публичный жест. В ситуации, где разговор уже состоялся, отсутствие ответа становится позицией.

В альбоме нет прямого комментария по обвинениям. Лишь ироничное упоминание желтухи, считываемое как намёк на жёлтую прессу. Это ключевой момент всей истории, ибо расследование Красильниковой ей точно не является. Многократные и безрезультатные попытки взять комментарий, открытость к диалогу, профессиональная методология. Так жёлтая пресса не работает.

Назвать эту ситуацию желтизной — значит не вступать в разговор по существу, а обесценить саму возможность диалога. Увы, это нам очень знакомо, где-то это я уже видел.

Защита фигуры как защита привычного насилия

Был ещё один важный и показательный момент, который полезно снова вспомнить. Защита артиста шла не только через аргументы о таланте. Существенная часть защитной риторики исходила от женщин — и была устроена гораздо сложнее.

В публичных обсуждениях звучал тезис: со мной так было, и в этом не было ничего страшного. Разговоры о сексе в подъездах, об использовании, о размытых границах и подростковом возрасте подавались как нечто обыденное. В этих высказываниях защита фигуры превращалась в защиту собственного опыта — даже если он по своей сути был опытом насилия.

Это болезненный момент, потому что в таких случаях речь идёт уже не о конкретном человеке, а о глубоко встроенной культурной норме, в которой женская уязвимость и использование считаются чем-то естественным. Признать насилие здесь означает признать не только чужую вину, но и собственную травму, собственное отсутствие выбора в прошлом. Для многих это психологически почти невыносимо.

Поэтому защита насилия часто маскируется под защиту агентности: я сама так решила, мне было нормально. Но в действительности эта логика лишь воспроизводит системный порядок, в котором ответственность снова смещается с фигуры власти на более уязвимых.

Почему в итоге включается культура отмены и почему это обнадеживает

Итого взрослый мужчина с властью не вступает в диалог, не проговаривает границы и не берёт ответственность. Вместо этого демонстрируется благополучие, дистанция и равнодушие. И несмотря на мое более пристальное внимание в этих случаях к системе и культуре, чем к персоне, в 2025 году такая стратегия выглядит откровенно слабо.

А в ситуации, где взрослая реакция отсутствует, и институты не работают, мы видим иной механизм — социальная регуляция снизу. Непринятие альбома, которое ощущается как очевидный факт — это не истерия и не заговор, а коллективный ответ на отсутствие ясной рефлексии.

Кейс показателен и после Долиной уже не единичен. Несмотря на авторитарный фон и сжатие политического пространства, в русскоязычной среде формируется современный этический дискурс и гражданская субъектность. Как минимум часть общества берет на себя лидерство и говорит если ты не готов вступать в разговор об ответственности, мы не готовы делать вид, что ничего не произошло. И, возможно, именно это и есть самый важный итог всей этой истории.