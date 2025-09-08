Список Мизулиной. Как российские рэперы цензурируют свои треки

"Бурил" вместо "курил", "шавуха" вместо "движухи", "грустняшка" вместо "трёх бонгов" и очень много тишины вместо слов: так российские рэперы пытаются избежать наказания за "пропаганду наркотиков" в своих треках.

1 сентября в России должен был вступить в силу обновленный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе, кино, искусстве и интернете, принятый ещё в 2024 году. Музыкальные лейблы предварительно попросили музыкантов проверить их произведения на упоминания наркотиков в текстах, названиях песен или альбомов. В итоге вступление закона в силу в последний момент перенесли на март 2026. Некоторые артисты не стали дожидаться марта и уже начали активно цензурировать свои треки: часто после того, как на них обращала внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Хоть и не всегда ясно, связана ли напрямую самоцензура артистов с доносами Мизулиной или же они просто готовятся к новому закону, результат очевиден: сейчас строчки рэперов, которые чаще артистов других жанров читают о наркотиках, становится всё труднее разобрать, а иногда самоцензура треков и вовсе доходит до абсурда.

В чем суть закона и возможно ли его исполнить?

Раньше преследованием артистов занимался Роскомнадзор, и случаи блокировки треков за пропаганду наркотиков были, скорее точечными: нередко в результате резонансных историй с авторами композиций и следующих за ними доносов Екатерины Мизулиной. Рэперы отделывались штрафами, извинениями и визитами к главе "Лиги безопасного интернета". Сейчас же практика наказаний за "пропаганду" должна стать повсеместной.

Под действия нового закона попадают "книги, фильмы и другие материалы, обнародованные после 1 августа 1990 года и содержащие информацию о способах производства, хранения или сбыта наркотиков, привлекательности, допустимости или преимуществах их незаконного применения". При этом под "пропаганду наркотиков" не подпадают произведения, где наркотики составляют "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла". Что именно законодатели имели в виду и как понять, являются ли неотъемлемой частью замысла, не уточняется. Такие материалы, впрочем, должны сопровождаться маркировкой о вреде наркотиков. За её отсутствие предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей для физических лиц, до 30 для должностных и до 600 тысяч для юридических. После двукратного нарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

И хотя, как отмечает продюсер Сергей Бабич, доля релизов с упоминанием наркотиков составляет менее 1% от общего каталога библиотек российских музыкальных стримингов, заменить трек на новый, без упоминания веществ, довольно трудно: на замену одного трека может уйти до двух недель, а в случае с иностранными дистрибьюторами – до трех месяцев, в результате чего стриминги просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.

Владелец и основатель независимого лейбла Effective Records Кирилл Лупинос также отмечает, что замена или перезапись треков – дорогостоящие процедуры, а иногда и вовсе технически невозможные: если трек старый, то у артистов или лейблов могли просто не сохраниться его исходники. Ещё одна проблема со старыми треками заключается в том, что перезаписать песню, вышедшую больше 10 лет назад, сохранив оригинальное звучание, невозможно, считает продюсер: "За это время у артиста меняются голос, состояние здоровья, настроение, творческая форма. Воссоздать прежнюю атмосферу и эмоции практически нереально", – отмечает он.

Перезаписать треки сможет лишь небольшая группа молодых артистов, но "старая школа" попросту не захочет удалять или изменять треки, считает Лупинос.

"Шавуха" вместо "движухи". Новое звучание "старой школы"

Несмотря на убежденность Лупиноса в непоколебимости "старой школы", отдельные её представители уже начали редактировать свои треки.

В июле 2025 года появилась информация о том, что предприниматель Игорь Рыбаков планирует выкупить альбом рэпера и ветерана индустрии Гуфа "Город дорог" за 95 миллионов рублей с целью удалить его со всех площадок из-за "пропаганды разгульного образа жизни". По состоянию на конец месяца сделка между Рыбаковым и совладельцем "Монолит Рекордс" Антоном Прониным была подтверждена и находилась на финальном этапе, но 7 августа стало известно, что она расторгнута. Судя по словам Пронина, он был против удаления альбома со всех площадок. В тот же день в дело вступила Екатерина Мизулина: она написала в своем телеграм-канале, что "в половине треков содержится пропаганда наркотиков" и пообещала на днях обратиться в МВД для проверки. Спустя неделю стало известно, что три трека с альбома были заблокированы Роскомнадзором за "пропаганду запрещенных веществ".

Ещё до жалобы Мизулиной, 4 августа, Роскомнадзор заблокировал совместный трек Гуфа, Ноггано (он же Баста) и группы "АК-47" "Тем, кто с нами". 9 августа Гуф исполнил цензурированную часть трека на своем концерте, но уже 23 августа во время выступления он отказался исполнять и её: рэпер объяснил это "полученным предупреждением".

После блокировки трека "Тем, кто с нами", самоцензурой своих треков занялась и группа "АК-47". В треке "Але, это Пакистан?" были перезаписаны сразу несколько строчек. "Кто курил, спроси" превратилась в "Кто бурил, спроси", "Курьеры тоже курят немного дури (сленговое название каннабиса – РС)" стала звучать так: "Курьеры тоже тупят во время бури", а "килограмм движухи" превратился в "килограмм шавухи (шаурмы – РС)". На этом "АК-47" не остановились, оригинальная строчка в этой песне звучит так: "Ждали книжек почитать от друга дальнего, кусочка черного, квадратного или овального", – здесь речь идет про гашиш. В новой версии трека артисты опять решили выразить любовь к кулинарии: "Ждали книжек почитать от друга дальнего. Рецепта пирога квадратного или овального".

Другой трек группы "Ак-47", "Пландыши", раньше начинался со строчки "Я люблю драгс (drugs в переводе с английского означает "наркотики" – РС) сортов особо прущих", теперь же исполнители сделали трек более патриотичным: "Я люблю бакс, но рубль наш покруче". Самоцензуре подверглись и строчки, которые не подпадают под действие закона о пропаганде наркотиков в треках. Так, исполнители заменили строчку "Ты мой братик так-то, если не работаешь в милиции" в треке "У щет мен" на "Ты мой братик так-то, если не работаешь певицей".

При этом их совместный трек с Ноггано – одним из альтер-эго Василия Вакуленко, более известного как Баста – "No Pasaran", который полностью посвящен беспределу со стороны сотрудников полиции и их регулярном превышении должностных полномочий, не подвергся никакой цензуре, поэтому понять, какими принципами руководствовались артисты, довольно трудно.

Фронтмен группы, Витя "АК-47", прокомментировал перезапись своих треков так: "В непростое время живем. Что поделать, приходится делать вот такие забавные цензурированные версии альбомов. Не знаю, может, будет какое-то послабление по культуре и творчеству и когда-то мы вернем оригинальные версии альбомов". Он призвал подписчиков послушать новые версии, "поржать, что там как изменилось", зная, что было в оригинале.

Новая школа не только не отстает, но и обгоняет

Убрать упоминания сотрудников силовых структур, не подпадающих под закон, из своих треков решили и молодые артисты. Так, рэперы Soda Luv (418 тысяч слушателей на Spotify, который недоступен в России, и 3,5 млн на "Яндекс.Музыке") и Thrill Pill (почти 100 тысяч на Spotify и 870 на "Яндексе") в треке "Зажигалка" полностью заглушили строчку "Я хочу, чтобы все мусора сосали, я курю, я считаю налик".

Рэпер Yanix (462 тысячи на Spotify и почти 3,9 на "Яндексе") в треке "Ближе – дальше" заглушил первую половину строчки "Дочка майора – шлюха в законе".

Одним из первых жертв репрессий и цензуры из "новой школы" рэпа стал, впрочем, Scally Milano (Даниил Дмитриев, 300 тысяч на Spotify и почти 2 млн на "Яндексе"): он попал в немилость Екатерины Мизулиной ещё весной 2023 года. Он был известен своими провокационными текстами, а в 2022 году на интервью, отвечая на вопрос о том, не страшно ли ему исполнять свои треки, ответил так: "Да по**й мне, это моя музыка. Я что, должен поменять свою музыку из-за этого? Бояться должен? [Если бы я подверг цензуре свои песни], от меня бы отвернулись все. Меня же за это и полюбили в текстах".

22 апреля 2023 года он выступал в Санкт-Петербурге, но после первого же трека в зал ворвались сотрудники полиции. Слухи о том, что "визит" был обусловлен смертью посетительницы концерта от передозировки, не подтвердились, а сам рэпер обещал "разобраться в причинах".

В тот же вечер по ситуации высказалась Екатерина Мизулина: в целой серии постов она рассказывала о том, как негативно артист влияет на молодежь и даже назвала его "ублюдком". Не понравилось ей и видео с одного из концертов, на котором артист скандирует "На **й войну". 24 апреля рэпер заявил, что "не враг" и негативно относится к алкоголю и наркотиком, а еще не выступает против "СВО". На следующий день музыкант улетел в Дубай. 26 апреля Дмитриев обратился уже лично к Мизулиной и "всем причастным и представителям различных органов". Он сообщил, что "осознал свои ошибки" в прошлом творчестве и обещает сменить вектор своего творчества "на более позитивный".

В тот же день отдельные треки артиста пропали со всех площадок, но зато вышел новый под названием "Дай мне шанс". Никаких подтверждений тому, что это было обращение к Мизулиной нет, но она сообщила, что "даёт шанс" Дмитриеву, ведь "осознание ошибок – это поступок". Артист вернулся в Россию и встретился с главой Лиги безопасного интернета. Многие старые треки Scally Milano либо удалены с площадок, либо подвергнуты цензуры. Штраф за "дискредитацию армии" он, впрочем, все равно получил.

Позднее ситуацию со Scally Milano и Мизулиной в своем треке "Лига опасного интернета" высмеял известный рэпер Oxxxymiron, объявленный в России в розыск.

В тизере трека есть строчки: "Как въе**ли – подобосрался, был наглый парень, стал подобострастным. Пентхаус Skyline Milano, она прогибается – Scally Milano". Однако в опубликованной позднее полной версии трека псевдоним попавшего под цензуру рэпера уже "запикан".

Во внимание Мизулиной ранее попадал и другой ныне популярный рэпер OG Buda (почти 3 миллиона слушателей на "Яндекс.Музыке" и почти 500 на Spotify): ещё в 2021 году она пожаловалась на рэпера и попросила проверить несколько его треков на "пропаганду наркотиков". В итоге на рэпера был составлен протокол. В июле 2025 его вновь оштрафовали по делу о "пропаганде наркотиков", а в начале августа он перезаписал свой трек "Грусть".

Он переработал строчку, содержащую игру слов, "Ассаи и Fuze (российские рэперы – РС) знают, как делать Krec (название рэп-группы, созвучное названию наркотика)" на "Ассаи и Fuze знают, как делать трэп (разновидность музыки – РС)". Строчку "Курнул три бонга (приспособление для употребление каннабиса – РС), загасился и остался дома" он изменил на "Словил грустняшку, загасился и остался дома".

В конце августа еще часть его треков была запрещена судом. Под запрет попали и треки еще нескольких артистов, в частности совместная работа "На трапе" рэперов Платина и 6ig swaggg за упоминание террориста Усамы бен Ладена. Там содержатся такие строчки:

"Детка, Осама бен Ладен (Вау)

Взорвал всего за минуту (Ху)

Эй, как мы никто не взрывает".

В решении суда сказано, что текст содержит "информацию о международном террористе". Примечательно и то, что суд потребовал удалить лишь записи из Вконтакте и с сайта Genius, который публикует тексты песен, но об удалении с площадок речи не шло.

Самой популярной жертвой Мизулиной и артистом, который начал цензурировать свои треки, можно назвать рэпера Icegergert (Георгий Гергерт). Его ежемесячная аудитория на Spotify составляет миллион слушателей, а количество слушателей на "Яндекс.Музыке" достигает 6,7 млн человек. В мае 2025 года на концерте исполнителя произошла массовая драка, а один из её участников достал пистолет. Спустя месяце глава "Лиги безопасного интернета" заявила, что артиста проверят на "пропаганду наркотиков и и нацистской символики".

Спустя несколько дней Гергерт сообщил своим слушателям, что часть его треков будет удалена, а ещё часть - подвергнется правкам. Новость об этом вызвала негодование и насмешки слушателей: во многом из-за содержания текстов исполнителя, в которых он читал о криминальном и агрессивном образе жизни. Стоит все же отметить, что при этом он неоднократно читал и о том, что уважает закон, поэтому в этом смысле его подчинение нельзя назвать неожиданным. Так или иначе, он решил ответить слушателям под одним из новостных постов с множеством насмешливых комментариев: "Пацаны, булки расслабьте, завтра новые новости выложат, вы также схаваете все. А мы с Катей [Мизулиной] тему делали, делаем и будем делать", – написал он.

Неизвестно, о какой "теме" говорил артист, но никаких постов по поводу цензуры треков в его телеграм-канале ни на следующий день, ни в течение всей следующей недели опубликовано не было, а треки артиста подверглись жесткой и не всегда очевидной цензуре. Под пропагандой нацистской символики, вероятно, могла подразумеваться в том числе строчка из трека "Русские воры" "Наши люди в бифе (конфликте – РС) и мы до сих пор White Power (ультраправое движение, выступающее за превосходство белой расы – РС)". Сейчас последние два слова заглушены. Сам артист в интервью изданию The Flow ранее объяснял значение этой строчки так:

"В моём понимании white power это просто сила белого человека. Я белый, во мне есть сила, это white power. В моих текстах никогда не было нацизма, максимум нотка национализма, потому что если ты патриот, то хоть на сколько-то должен быть националистом", – сказал рэпер.

"Я толкал (заглушено в новой версии – РС) товар, даже когда стоял в наряде". Тут речь идет о продаже наркотиков во время учебы в Санкт-петербургском суворовском училище. На одной из фотографий с тех времен он сидит между на тот момент Министром обороны России Сергеем Шойгу и губернатором города Александром Бегловым.

При этом строчки о насилии над женщинами, судя по всему, не вызвали беспокойство артиста: строчка "Я люблю её так сильно, что сломаю ей ребро" осталось нетронутой.

Артист убрал из треков не только все очевидные, но даже косвенные и завуалированные упоминания наркотиков. В треке "Casino" досталось строчке "мы грели ложку", которая отсылает к приготовлению определенных видов наркотиков. В треке "Псих" были заглушены слова "орех", "толкает" "торгуем". В треке "Hoodtrapstar" Icegergert вновь заглушил строчку о наркотиках, которая в оригинале звучит так: "Крымский bubble gum, тебя надули". Помимо сленгового названия наркотиков "bubble gum", что переводится как жвачка, и глагола "надули", артист по неизвестной причине решил заглушить и слово "Крымский". В треке "Сын от чёрных королев" были заглушены слова "газ" и "малина". Мы также обратили внимание на другую строчку из этого трека: "Моя сестра - 51 УК РФ". Из контекста становится очевидно, что рэпер имеет в виду 51-я статью Конституции о праве хранить молчание, то есть он говорит о нежелании "сдавать" своих друзей и подельников, но упомянутая им 51-я статья уголовного кодекса говорит об ограничении воинской службы за совершение преступлений против неё. Этот неосознанный антивоенный протест артист решил не цензурировать.

От ненависти до Общественной палаты и обратно. Путь рэперши Instasamka от жертвы преследования до общественного деятеля и доносчицы

Еще в начале 2023 года Екатерина Мизулина обвинила известную в России исполнительницу Instasamka (Дарья Зотеева) в "пропаганде наркотиков и разврата". Зотеева ответила Мизулиной, что на ее концертах уже нельзя увидеть "никакого старого стиля и ее фирменных выходок". "Я вас услышала и все поняла уже давно. Мне 22 года, я шарю, что происходит, от меня подставы не ждите", – написала она.

В мае 2023 года "Инстасамкке" все равно пришлось покинуть страну после блокировки счетов. Сообщалось, что блокировка была связана с попаданием артистки в "черный список блогеров", которых МВД проверяет на предмет неуплаты налогов и отмывание денег. Концерты Зотеевой в России были отменены. 29 мая того же года стало известно, что артистка вернулась в Россию и встретилась с главой "Лиги безопасного интернета": по утверждениям последней, Зотеева сама просила о встрече. На ней присутствовали также представители родительских организаций. После встречи "Инстасамка" опубликовала совместное фото с Мизулиной (Мизулина потом жаловалась, что это никто с ней не согласовал). Также стало известно, что артистка пообещала Мизулиной удалить из треков упоминания наркотиков и уменьшить количество мата в своих песнях.

Действительно, первый альбом артистки "Born to flex" сейчас нельзя найти в Apple Music, а на последнем альбоме исполнительницы "Семейный бизнес 2, Pt.1", вышедшем в 2024 году, нет пометки "Explicit content". Это означает, что ни в одном треке оттуда нет матерных слов.

В июле 2025 году артистка, ставшая жертвой доноса Мизулиной, уже сама решила донести на своих коллег. Она обвинила исполнительниц "Мейби бейби" и "Дору" в "разрушении страны и недостатке патриотизма", отметив, что "Мейби бейби" занимается "пропагандой наркотиков и другой пропагандой, направленной на угнетение нашей страны". "Доре" она припомнила выпущенные еще в 2017 году каверы на украинского артиста "Валентина Стрыкало" и рэпера Face, который после начала полномасштабного российского вторжения выступил против него.

Спустя пару дней Зотеева и вовсе была приглашена в Общественную палату России для обсуждения безопасности и проблем детей в интернете. В интервью изданию Mash она заявила, что на заседании будет обсуждаться создание закона против "эксплуатации детей в интернете их родителями", которые стремятся заработать на них с помощью создания контента с их участием.

Ранее она уже говорила о необходимости "защиты детей". "Я начала понимать, что эта проблема такая невидимая, но такая серьезная, и мне кажется, что этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, чем мой телеграм-канал. Я поспособствую этому процессу как могу и буду выходить на связь с депутатами. "Было бы круто, чтобы контент, который производится, отслеживали психологи, потому что я считаю, что нельзя снимать контент с маленьким ребенком, где мама переодевается в папу, а папа – в маму", – сказала она.

Выступление артистки в Общественной палате, впрочем, возмутило российских чиновников и Мизулину. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии Павел Пожигайло призвал не допускать Зотееву к заседанию и назвал её "злом". Мизулина, в свою очередь, назвала визит артистки "возмутительным перфомансом" и припомнила их встречу в 2023 году. Она утверждает, что тогда "Инстасамке" был задан ряд "неудобных вопросов", в частности о позиции артистки по "СВО", ЛГБТ, "развратных действий в отношении детей" и воинской службе мужа артистки, но ряд из них остался без ответа, утверждает глава "ЛБИ".

Хуже, чем в СССР? Куда может зайти цензура артистов

Музыкальный критик Артемий Троицкий в разговоре с Радио Свобода отмечает, что в России сегодня сформировалось тоталитарное государство, которое предполагает контроль за всеми сферами жизнедеятельности, в том числе творчеством.

"Было так и в Советском Союзе, где, с одной стороны, имелась каста поэтов-песенников, которые сами прекрасно знали, что можно писать, а что – нельзя, и писали тексты, которые идеологически абсолютно соответствовали установкам государства. С другой стороны, была авторская песня, был подпольный рок и так далее, где артисты позволяли себе кое-что лишнее. И там были песни сатирические, скрыто антисоветские, и эти песни государству были категорически неприятны, поэтому эти песни подвергались цензуре. У этого был специальный термин: "литовка": авторы приносили песни для утверждения, и цензоры смотрели, всё ли там идеологически "правильно".

Причина цензура иногда была понятна, но иногда ситуация доходила до абсурда. Например, в песне группы "Зоопарк" должны были быть строчки "А ты хочешь, чтобы всё было по первому сорту, но готова ли ты к 502-му аборту?" Смысл строчки очевиден, и цензорам он не понравился, поэтому в финальном варианте были следующие строчки: "Прости, дорогая, но ты бьёшь все рекорды". Была, впрочем, и песня группы "Браво" "Старый отель" со строчками "Меня везёт зелёный крот в старый отель". По неизвестной причине это не понравилось цензорам, и "зелёный крот" превратился в "ночной экспресс".

Сегодняшний день в этом смысле отличается только в том, что тематика цензуры, те темы и лексика, на которую она теперь направлена, значительно шире, чем то, что было в Советском Союзе. В СССР это были достаточно элементарные вещи, с ними всё должно было быть гладко и нормально, а сейчас прибавилась куча новых тем. Скажем, гомосексуализм. В Советском Союзе была масса песен о суровой, крепкой, трогательной мужской дружбе. Сейчас тексты этих песен звучат примерно как ЛГБТ-пропаганда. То же самое касается и песен на тему оскорбления чувств верующих. В СССР этой темы не было вообще категорически. Теперь это один из главных жупелов идеологической пропаганды и цензуры.

Почему рэп? По понятным причинам. Рок – это музыка в большей степени традиционная, старческо-поколенческая. А рэп в этом смысле более задирист. Исполнители рэпа, как правило, заметно моложе, чем исполнители рока. Соответственно, они ребята более рисковые, более нацеленные на провокацию, нежели рокеры. Поэтому, разумеется, что им сегодня достается серьезнее, чем рокерам", – объясняет Артемий Троицкий.

То, что артисты идут на сделку с режимом, соответствует, с одной стороны, законам шоу-бизнеса, считает критик, а с другой – конформизма и приспособления:

"Это касается не только рэпа. Буквально на днях я прочел, что запретили пять песен группы "Ленинград", и Сергей Шнуров, автор этих песен, поддержал это требование и сказал, что согласен со всеми этими претензиями. И правильно сделали власти, что эти песни подверглись запрету. Не все артисты готовы уезжать или занимать бескомпромиссную позицию. Те из них, для которых свобода творчества важнее, чем степень набивания кармана, те артисты уезжают. Кстати, рэперов это касается в первую очередь: это и "Нойз МС", это и "Каста", это и "Оксимирон", это и "Лигалайз", и многие другие, в том числе и достаточно, скажем так, аполитичные рэперы вроде "Моргенштерна" или "Фейса", – говорит Артемий Троицкий.

Он считает, что вопрос серьезного изменения творчества артистов из-за угрозы преследования является не вопросом будущего, а настоящего, и результаты этой цензуры видны уже сегодня:

"В России смелый репертуар сейчас определенно наказуем. Под словом "смелый" можно иметь в виду огромное количество тем, это не обязательно политика или антивоенная тематика. Это может быть что угодно: секс, какие-то религиозные вопросы. Теперь артисты уже вовсю занимаются самоцензурой. Существует масса тем, существует лексикон, который очень легко и безболезненно позволяет создавать тексты, на которые цензура не будет делать стойку и с которыми власти не станут агрессивно разбираться. Таким образом, авторы будут себя защищать от дальнейших неприятностей и постараются, чтобы отношения с властью складывались наилучшим образом. Скажется ли это на их популярности? До некоторой степени, несомненно, скажется. Но я думаю, что для них это вполне приемлемая степень компромисса".