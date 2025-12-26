Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Выбор Свободы

"Я всегда была за Россию". Интервью со "ждуном" из Херсона

Коллаж. В центре – осужденная жительница Херсона Ирина.
Коллаж. В центре – осужденная жительница Херсона Ирина.

Содержание

  • Осужденная жительница Херсона Ирина не признает оккупацию города войсками РФ. Говорит, что российские солдаты "навели в городе порядок"
  • Уверяет, что "всегда была за Россию", ей нравятся российские законы. Вязала носки и передавала солдатам армии РФ
  • Признала свою вину частично: сотрудничала с российским депутатом, которому передавала информацию о передвижении различных подразделений ВСУ

Жительница Херсона была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 114, часть третья УК Украины (шпионаж) и приговорена к 11 годам лишения свободы. Журналисты Крым.Реалий пообщались с Ириной в украинской колонии, где она уже два года отбывает наказание, чтобы попытаться понять мотивы ее поступков.

Летом 2023 года Ирина передавала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ. В сентябре 2024 года состоялся суд, на котором она как гражданка Украины была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 114, часть третья – статья о шпионаже.

В приговоре суда говорится, что будучи недовольной действующей государственной властью в Украине, она исповедовала антиукраинскую идеологию и неприятие государственности Украины, была сторонницей присоединения Украины к России, поддерживала вооруженную агрессию против Украины.

Жительница Херсона во время записи интервью, осень 2025 года
Жительница Херсона во время записи интервью, осень 2025 года

Свою вину, говорит Ирина, она частично признала.

"Я передавала сведения русским войскам, оккупационным войскам. Я передавала именно эти сведения, что там-то и там-то прошли танки в количестве где-то 10 штук. А еще вязанные носки, навязала кипу носков, передала русской армии", – рассказывает она.

В приговоре есть показания свидетелей, ее соседей о том, что Ирина положительно характеризовала россиян, отмечала, что они "настоящие люди", вязала для них носки. Другая соседка сообщила, что Ирина предлагала ей не оплачивать коммуналку, а платить за коммунальные услуги уже россиянам.

Женская колония, где отбывают наказания за разные статьи против национальной безопасности Украины
Женская колония, где отбывают наказания за разные статьи против национальной безопасности Украины

Ирине 61 год, она всю жизнь прожила в городе Херсон. Но при этом уверяет, что "всегда была за Россию". Оккупацию Херсонской области армией РФ не признает.

"Была, как называют, оккупация. Оккупацией назвать это я не могу. Потому что я все эти дни там проживала. Во-первых, навели порядок. У нас были горы мусора. Все люди возмущались", – рассказывает осужденная.

Я за Россию, сразу скажу. Я за российскую власть

На уточняющий вопрос о том, что не считает ли она, что в феврале 2022 года произошло полномасштабное вторжение России на территорию Украины, она категорически ответила: нет, это не было вторжением.

"Я считаю, нет. Я за Россию, сразу скажу. Я за российскую власть. Почему? Даже объясню. Потому что я уважаю их закон, именно их. Он часть нашего закона. Вы прочтите, законодательство – это часть советского закона", – говорит жительница Херсона.

Оккупация Херсона (март – ноябрь 2022 года)

Херсон стал единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить и удерживать после 24 февраля 2022 года.

24–25 февраля начались бои за Антоновский мост. 1 марта российская техника вошла в город, к 2 марта город был полностью блокирован и перешел под контроль РФ.

В марте тысячи херсонцев ежедневно выходили на мирные митинги на площадь Свободы с украинскими флагами, преграждая путь российской технике. Оккупанты начали подавлять протесты силой, используя слезоточивый газ и открывая огонь, после чего сопротивление ушло в подполье .

После захвата областного центра российские оккупационные власти начали проводить репрессии. Впоследствии в городе была обнаружена сеть застенков (в частности, в изоляторах и офисных зданиях), где удерживали украинских активистов, участников АТО и рядовых граждан.

Российские военные блокировали украинские гуманитарные грузы, вынуждая жителей покупать товары из Крыма. Были отключены украинская мобильная связь и интернет.

В сентябре 2022 года РФ провела "референдум о присоединении" Херсонской области к РФ, который Украина и мировое сообщество признали фиктивным и незаконным.

Осенью 2022 года Силы обороны Украины начали активное наступление на юге. ВСУ методично уничтожали пути военнного снабжения через Днепр (Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС). 11 ноября украинские войска вошли в Херсон. Жители встречали их с украинскими флагами на центральной площади. Оккупационные войска отступили на левый берег Днепра.

После освобождения Херсон остается прифронтовым городом и ежедневно подвергается массированным обстрелам из артиллерии и дронов с оккупированного левобережья Херсонской области.

Когда армия РФ оккупировала Херсон в 2022 году, буквально в первые дни вторжения, Ирина связалась с депутатом Госдумы РФ Игорем Кастюкевичем через его телеграм-канал и попросила у него флаг России в подарок. Этот флаг позже был найден при обыске в ее доме.

Кастюкевич – российский общественный политический деятель, депутат Госдумы РФ восьмого созыва, заместитель руководителя фракции "Единая Россия". Ведет свою деятельность на оккупированной части Херсонской области, сотрудничает с российским "губернатором" оккупированной Россией частью Херсонской области Владимиром Сальдо, который в Украине заочно осужден на 15 лет за госизмену, коллаборационную деятельность и отрицание вооруженной агрессии РФ.

Игорь Кастюкевич и Владимир Сальдо, кадр из видео, опубликованого в телеграм-канале "Кастюкевич Live".
Игорь Кастюкевич и Владимир Сальдо, кадр из видео, опубликованого в телеграм-канале "Кастюкевич Live".

Женщина признает, что присоединилась к телеграм-каналу "Кастюкевич Live", писала комментарии в поддержку России и сообщала информацию о перемещении, движении и расположении личного состава подразделений ВСУ по городу Херсон.

Игорь Юрьевич, сегодня ночью шла очень большая колонна танков по ул. Макарова в сторону реки Кошевой

"Кастюкевич – это депутат фракции молодежи и спорта (первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике, прим. РС). Вот с ним я переписывалась. От него приезжали ко мне, гуманитарку передавали", – рассказала осужденная за шпионаж женщина.

В приговоре приводятся такие ее сообщения депутату РФ Игорю Кастюкевичу.

14 июля 2023 года Ирина сообщила: "Игорь Юрьевич, сегодня ночью шла очень большая колонна танков по ул. Макарова в сторону реки Кошевой (небольшой рукав или протока Днепра – ред.). Куда точно не знаю, об этом даже люди говорят в магазине".

Скриншот приговора жительницы Херсона
Скриншот приговора жительницы Херсона
В 5 утра больше взвода ВСУ направляли по улице Макарова в сторону силикатного [завода]

29 июня 2023 года в 14:28 она написала сообщение следующего содержания: "Уважаемый Игорь Юрьевич, в 5 утра больше взвода ВСУ направляли по улице Макарова в сторону силикатного [завода] плюс были тяжелые грузовые машины, 3 штуки. Я думаю и считаю, что либо на силикатный, либо на асфальтный [завод] они шли, так как выстрелы на левый берег [Днепра] очень часто слышно еще из под Камышан (поселок городского типа в 9 километрах от Херсона, – прим. РС)".

8 июля 2023 года Ирина сделала отправила такое сообщение: "Начались выстрелы с Берислава, значит ВСУ сейчас перемещаются вдоль улицы Синявина, по правой стороне складов, из которых может заехать автомобиль размером с пожарку".

В распоряжении редакции есть копия приговора Ирине. В документе содержатся сведения от тактической группы "Грім" (военное формирование в Украине, выполнявшее функции обеспечения безопасности и обороны на определенных участках фронта, в частности в Херсонской области – прим. РС), которая в 2023 году размещалась в Херсоне. На запрос СБУ военные ответили, что в районах города Херсон, указанных в запросе, в течение указанных периодов действительно находились подразделения ВСУ и осуществлялось перемещение подразделений ВСУ и военной техники.

Осужденная жительница Херсона во время интервью, октябрь 2025 года
Осужденная жительница Херсона во время интервью, октябрь 2025 года

С приговором украинского суда Ирина не согласилась, подала апелляцию, заявила, что не помнит, что распространяла такую информацию, что телефон не всегда был рядом с ней, и что из-за приема лекарств в тот период у нее было "затмение сознания". Женщина прошла судебно-психиатрическую экспертизу, было установлено, что психическими заболеваниями она не страдала и в настоящее время не страдает. Она осознавала свои действия и управляла ими как тогда, так и сейчас. В апелляции ей было отказано.

Мы спросили Ирину, как так получилось, что она всю жизнь прожила в Херсоне, а поддерживает Россию? Публикуем ее ответ без сокращений.

Мне здесь хорошо. Мне дом мой отец строил, он НКВДшник

"А я всю жизнь за Россию. У меня там родственники в России. Даже троюродная сестра из Полтавской области переехала жить в Россию, в Тюмень, хотя там холодно", – рассказывает она.

На вопрос, почему она, как ее сестра, не выехала в Россию к родственникам, ответила, что ей в Херсоне жилось хорошо.

"А зачем [уезжать]? Мне здесь хорошо. Мне дом мой отец строил, он НКВД-шник, высший. Всю жизнь в НКВД прослужил. Звезда Николай Моисеевич. Так что я здесь и осталась. Именно в этом отцовском доме. Рядом построила новый дом кирпичный. Что бросать? Смысл?!" – ответила Ирина.

Единственная в Украине колония, где отбывают наказание женщины, впервые осужденные за различные преступления против национальной безопасности. Октябрь 2025 года
Единственная в Украине колония, где отбывают наказание женщины, впервые осужденные за различные преступления против национальной безопасности. Октябрь 2025 года

Ирина рассказала, что хочет по обмену попасть в Россию. В колонии, где она отбывает наказание, находятся около 80 украинок, осужденных за различные преступления против национальной безопасности Украины. Примерно 70% женщин хотят попасть на обмен и уехать в Россию.

В Москве не так давно заинтересовались такой категорией граждан и включают их в обменные списки. По информации сайта "Хочу к своим", Россия уже забрала 34 украинцев, осужденных за госизмену и шпионаж.

Проект "Хочу к своим" был создан украинским Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. В проекте могут принять участие осужденные украинки, если напишут заявление и дадут согласие на обнародование своих данных. В таком случае они могут попасть в списки на обмен.

Материалы по теме

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG