"Я всегда была за Россию". Интервью со "ждуном" из Херсона

Жительница Херсона была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 114, часть третья УК Украины (шпионаж) и приговорена к 11 годам лишения свободы. Журналисты Крым.Реалий пообщались с Ириной в украинской колонии, где она уже два года отбывает наказание, чтобы попытаться понять мотивы ее поступков.

Летом 2023 года Ирина передавала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ. В сентябре 2024 года состоялся суд, на котором она как гражданка Украины была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 114, часть третья – статья о шпионаже.

В приговоре суда говорится, что будучи недовольной действующей государственной властью в Украине, она исповедовала антиукраинскую идеологию и неприятие государственности Украины, была сторонницей присоединения Украины к России, поддерживала вооруженную агрессию против Украины.

Свою вину, говорит Ирина, она частично признала.

"Я передавала сведения русским войскам, оккупационным войскам. Я передавала именно эти сведения, что там-то и там-то прошли танки в количестве где-то 10 штук. А еще вязанные носки, навязала кипу носков, передала русской армии", – рассказывает она.

В приговоре есть показания свидетелей, ее соседей о том, что Ирина положительно характеризовала россиян, отмечала, что они "настоящие люди", вязала для них носки. Другая соседка сообщила, что Ирина предлагала ей не оплачивать коммуналку, а платить за коммунальные услуги уже россиянам.

Ирине 61 год, она всю жизнь прожила в городе Херсон. Но при этом уверяет, что "всегда была за Россию". Оккупацию Херсонской области армией РФ не признает.

"Была, как называют, оккупация. Оккупацией назвать это я не могу. Потому что я все эти дни там проживала. Во-первых, навели порядок. У нас были горы мусора. Все люди возмущались", – рассказывает осужденная.

Я за Россию, сразу скажу. Я за российскую власть

На уточняющий вопрос о том, что не считает ли она, что в феврале 2022 года произошло полномасштабное вторжение России на территорию Украины, она категорически ответила: нет, это не было вторжением.

"Я считаю, нет. Я за Россию, сразу скажу. Я за российскую власть. Почему? Даже объясню. Потому что я уважаю их закон, именно их. Он часть нашего закона. Вы прочтите, законодательство – это часть советского закона", – говорит жительница Херсона.

Оккупация Херсона (март – ноябрь 2022 года)



Херсон стал единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить и удерживать после 24 февраля 2022 года.



24–25 февраля начались бои за Антоновский мост. 1 марта российская техника вошла в город, к 2 марта город был полностью блокирован и перешел под контроль РФ.



В марте тысячи херсонцев ежедневно выходили на мирные митинги на площадь Свободы с украинскими флагами, преграждая путь российской технике. Оккупанты начали подавлять протесты силой, используя слезоточивый газ и открывая огонь, после чего сопротивление ушло в подполье .



После захвата областного центра российские оккупационные власти начали проводить репрессии. Впоследствии в городе была обнаружена сеть застенков (в частности, в изоляторах и офисных зданиях), где удерживали украинских активистов, участников АТО и рядовых граждан.



Российские военные блокировали украинские гуманитарные грузы, вынуждая жителей покупать товары из Крыма. Были отключены украинская мобильная связь и интернет.



В сентябре 2022 года РФ провела "референдум о присоединении" Херсонской области к РФ, который Украина и мировое сообщество признали фиктивным и незаконным.



Осенью 2022 года Силы обороны Украины начали активное наступление на юге. ВСУ методично уничтожали пути военнного снабжения через Днепр (Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС). 11 ноября украинские войска вошли в Херсон. Жители встречали их с украинскими флагами на центральной площади. Оккупационные войска отступили на левый берег Днепра.



После освобождения Херсон остается прифронтовым городом и ежедневно подвергается массированным обстрелам из артиллерии и дронов с оккупированного левобережья Херсонской области.

Когда армия РФ оккупировала Херсон в 2022 году, буквально в первые дни вторжения, Ирина связалась с депутатом Госдумы РФ Игорем Кастюкевичем через его телеграм-канал и попросила у него флаг России в подарок. Этот флаг позже был найден при обыске в ее доме.

Кастюкевич – российский общественный политический деятель, депутат Госдумы РФ восьмого созыва, заместитель руководителя фракции "Единая Россия". Ведет свою деятельность на оккупированной части Херсонской области, сотрудничает с российским "губернатором" оккупированной Россией частью Херсонской области Владимиром Сальдо, который в Украине заочно осужден на 15 лет за госизмену, коллаборационную деятельность и отрицание вооруженной агрессии РФ.

Женщина признает, что присоединилась к телеграм-каналу "Кастюкевич Live", писала комментарии в поддержку России и сообщала информацию о перемещении, движении и расположении личного состава подразделений ВСУ по городу Херсон.

Игорь Юрьевич, сегодня ночью шла очень большая колонна танков по ул. Макарова в сторону реки Кошевой

"Кастюкевич – это депутат фракции молодежи и спорта (первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике, – прим. РС). Вот с ним я переписывалась. От него приезжали ко мне, гуманитарку передавали", – рассказала осужденная за шпионаж женщина.

В приговоре приводятся такие ее сообщения депутату РФ Игорю Кастюкевичу.

14 июля 2023 года Ирина сообщила: "Игорь Юрьевич, сегодня ночью шла очень большая колонна танков по ул. Макарова в сторону реки Кошевой (небольшой рукав или протока Днепра – ред.). Куда точно не знаю, об этом даже люди говорят в магазине".

В 5 утра больше взвода ВСУ направляли по улице Макарова в сторону силикатного [завода]

29 июня 2023 года в 14:28 она написала сообщение следующего содержания: "Уважаемый Игорь Юрьевич, в 5 утра больше взвода ВСУ направляли по улице Макарова в сторону силикатного [завода] плюс были тяжелые грузовые машины, 3 штуки. Я думаю и считаю, что либо на силикатный, либо на асфальтный [завод] они шли, так как выстрелы на левый берег [Днепра] очень часто слышно еще из под Камышан (поселок городского типа в 9 километрах от Херсона, – прим. РС)".

8 июля 2023 года Ирина сделала отправила такое сообщение: "Начались выстрелы с Берислава, значит ВСУ сейчас перемещаются вдоль улицы Синявина, по правой стороне складов, из которых может заехать автомобиль размером с пожарку".

В распоряжении редакции есть копия приговора Ирине. В документе содержатся сведения от тактической группы "Грім" (военное формирование в Украине, выполнявшее функции обеспечения безопасности и обороны на определенных участках фронта, в частности в Херсонской области – прим. РС), которая в 2023 году размещалась в Херсоне. На запрос СБУ военные ответили, что в районах города Херсон, указанных в запросе, в течение указанных периодов действительно находились подразделения ВСУ и осуществлялось перемещение подразделений ВСУ и военной техники.

С приговором украинского суда Ирина не согласилась, подала апелляцию, заявила, что не помнит, что распространяла такую информацию, что телефон не всегда был рядом с ней, и что из-за приема лекарств в тот период у нее было "затмение сознания". Женщина прошла судебно-психиатрическую экспертизу, было установлено, что психическими заболеваниями она не страдала и в настоящее время не страдает. Она осознавала свои действия и управляла ими как тогда, так и сейчас. В апелляции ей было отказано.

Мы спросили Ирину, как так получилось, что она всю жизнь прожила в Херсоне, а поддерживает Россию? Публикуем ее ответ без сокращений.

Мне здесь хорошо. Мне дом мой отец строил, он НКВДшник

"А я всю жизнь за Россию. У меня там родственники в России. Даже троюродная сестра из Полтавской области переехала жить в Россию, в Тюмень, хотя там холодно", – рассказывает она.

На вопрос, почему она, как ее сестра, не выехала в Россию к родственникам, ответила, что ей в Херсоне жилось хорошо.

"А зачем [уезжать]? Мне здесь хорошо. Мне дом мой отец строил, он НКВД-шник, высший. Всю жизнь в НКВД прослужил. Звезда Николай Моисеевич. Так что я здесь и осталась. Именно в этом отцовском доме. Рядом построила новый дом кирпичный. Что бросать? Смысл?!" – ответила Ирина.

Ирина рассказала, что хочет по обмену попасть в Россию. В колонии, где она отбывает наказание, находятся около 80 украинок, осужденных за различные преступления против национальной безопасности Украины. Примерно 70% женщин хотят попасть на обмен и уехать в Россию.

В Москве не так давно заинтересовались такой категорией граждан и включают их в обменные списки. По информации сайта "Хочу к своим", Россия уже забрала 34 украинцев, осужденных за госизмену и шпионаж.

Проект "Хочу к своим" был создан украинским Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. В проекте могут принять участие осужденные украинки, если напишут заявление и дадут согласие на обнародование своих данных. В таком случае они могут попасть в списки на обмен.