"Работать, а не надеяться". Как бойцы ВСУ обеспечивают снабжение армии под Покровском.

На позициях украинских военных под Покровском, октябрь 2025. Подготовка самоходной гаубицы М114 к стрельбе. Иллюстративное фото.
На позициях украинских военных под Покровском, октябрь 2025. Подготовка самоходной гаубицы М114 к стрельбе. Иллюстративное фото.

В течение месяцев Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где ВС РФ пытаются выполнить одну из самых главных задач в Донецкой области – захватить Покровск. Российская армия пытается окружить украинские силы обороны в Покровске и Мирнограде, пишет Институт изучения войны. Там обратили внимание, что российские солдаты бросили силы не чтобы закрепиться в городе, а чтобы перерезать логистические пути украинской армии.

Съемочная группа Настоящего Времени побывала на позициях ВСУ, которые пытаются сохранить пути снабжения всего Покровско-Мирноградского плацдарма.

Как бойцы ВСУ сохраняют пути снабжения обороны Покровска. Репортаж Настоящего Времени
Как бойцы ВСУ сохраняют пути снабжения обороны Покровска. Репортаж Настоящего Времени
Выехать на "большую землю"

Водитель ощутимо нервничает: любой заезд или выезд в зону у фронта опасен – российские войска возле Покровска методично уничтожают украинскую логистику.

Чтобы заехать в карман обороны Покровско-Мирноградского плацдарма, ждем "чистое небо".

После того, как машине дают зеленый свет, на скорости 130 км/ч мы пролетаем границу Донецкой области и ранее знаменитую стелу с флагами украинских бригад. Объезжаем уничтоженный возле стелы мост, куда на днях попала российская авиабомба – еще одна попытка российской армии уничтожить украинскую логистику.

В указанной точке с поднятым в небо ружьем, чтобы сбивать дроны, нас встречает Тарас. Сегодня он за старшего в логистическом хабе 152-й егерской бригады.

"Я мастер спорта по велоспорту и триатлону, участник чемпионатов мира, чемпионатов Европы", – рассказывает он позже.

Такие, как этот хаб, перевалочные базы создали у линии фронта, потому что крайне опасно выехать на "большую землю" - так здесь называют все, что за границей Покровско-Мирноградского кармана.

"Завозят отсюда и "птичек" (дроны), и боекомплект. И тут оставляют. Если нужен срочный подвоз, сюда заезжает машина, и ей не нужно мотаться два-три раза на "большую землю" – она отсюда может две-три ходки сделать и довезти все. Логистика сделана таким образом, чтобы быстрее можно было отсюда добраться до ребят и сделать подвоз или эвакуацию", – поясняет Тарас.

В логистический хаб привозят травмированного солдата. "Парень кричит: летит FPV, я по ступенькам залетаю и спотыкаюсь. И вниз головой. И рукой ударился", – рассказывает он о причинах травмы.

Солдату окажут первую помощь и под покровом темноты отправят на "большую землю".

"Надежда – то, что может тебя сожрать и погубить"

Пока есть минутка чистого неба, на квадроциклы грузят боекомплект – можно проскочить на позиции рядом.

"Они [россияне] просто берут живой силой. И нужно делать подвоз, чтобы на утро было, чем их поражать", – поясняет боец ВСУ.

Солдаты констатируют: под покровом туманов противник увеличил количество живой силы в Покровске и в окрестностях. И если раньше украинская армия уничтожала штурмовые группы, то теперь оккупированная территория превращается в укрепрайон российской армии.

"Они пытаются сейчас по большей части закрепиться на уже занятых позициях и там накопиться. Мы пытаемся их поразить. Чтобы не было накопления и продвижения", – говорит военнослужащий ВСУ.

Четкая и надежная логистика – это то, без чего удержать плацдарм возле Покровска и Мирнограда будет невозможно. Огромные силы брошены на то, чтобы просто обеспечить подвоз всего и всех на позиции украинских военных.

Иван – сапер 68 егерской бригады. Он разминирует пути подвоза: "Они [россияне] минируют дистанционно и FPV-шками. Это противопехотные мины и мины против машин. Много разного кидают. И есть "ждуны", которые садятся [на землю]", – рассказывает он.

"Ждуны" – это дроны, которые садятся у дорог и могут часами выжидать свою цель.

Надежды на удержание Покровска солдаты выражают осторожно.

"Банально у нас нехватка людей. Во-вторых – погодные условия. И самое худшее – что не выезжают гражданские. Сидят до последнего. Россияне переодеваются в одежду гражданскую, и наши ребята не понимают, кто гражданский, а кто нет", – рассказывает один боец ВСУ.

"Надежда – это та вещь, которая может тебя сожрать и погубить. Надеяться на что-то, ждать и жить этим моментом – это тяжело. Просто идем к цели и делаем", – говорит другой.

Тарас замечает: "Никто в облаках не летает, видя, что тут происходит… мы же не в Киеве сидим. Это там можно надеяться, что как-то само решится. А когда ты каждый день работаешь, то... надо просто работать".

Как сообщают в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, тем временем в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери россиян от прямого огня. Всего с начала ноября Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 ранили.

Как устроена работа подразделения беспилотных систем ВСУ, которое борется с российскими дронами. Репортаж
Как устроена работа подразделения беспилотных систем ВСУ, которое борется с российскими дронами. Репортаж
