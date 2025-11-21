"Работать, а не надеяться". Как бойцы ВСУ обеспечивают снабжение армии под Покровском.

В течение месяцев Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где ВС РФ пытаются выполнить одну из самых главных задач в Донецкой области – захватить Покровск. Российская армия пытается окружить украинские силы обороны в Покровске и Мирнограде, пишет Институт изучения войны. Там обратили внимание, что российские солдаты бросили силы не чтобы закрепиться в городе, а чтобы перерезать логистические пути украинской армии.

Съемочная группа Настоящего Времени побывала на позициях ВСУ, которые пытаются сохранить пути снабжения всего Покровско-Мирноградского плацдарма.

Выехать на "большую землю"

Водитель ощутимо нервничает: любой заезд или выезд в зону у фронта опасен – российские войска возле Покровска методично уничтожают украинскую логистику.

Чтобы заехать в карман обороны Покровско-Мирноградского плацдарма, ждем "чистое небо".

После того, как машине дают зеленый свет, на скорости 130 км/ч мы пролетаем границу Донецкой области и ранее знаменитую стелу с флагами украинских бригад. Объезжаем уничтоженный возле стелы мост, куда на днях попала российская авиабомба – еще одна попытка российской армии уничтожить украинскую логистику.

В указанной точке с поднятым в небо ружьем, чтобы сбивать дроны, нас встречает Тарас. Сегодня он за старшего в логистическом хабе 152-й егерской бригады.

"Я мастер спорта по велоспорту и триатлону, участник чемпионатов мира, чемпионатов Европы", – рассказывает он позже.

Такие, как этот хаб, перевалочные базы создали у линии фронта, потому что крайне опасно выехать на "большую землю" - так здесь называют все, что за границей Покровско-Мирноградского кармана.

"Завозят отсюда и "птичек" (дроны), и боекомплект. И тут оставляют. Если нужен срочный подвоз, сюда заезжает машина, и ей не нужно мотаться два-три раза на "большую землю" – она отсюда может две-три ходки сделать и довезти все. Логистика сделана таким образом, чтобы быстрее можно было отсюда добраться до ребят и сделать подвоз или эвакуацию", – поясняет Тарас.

В логистический хаб привозят травмированного солдата. "Парень кричит: летит FPV, я по ступенькам залетаю и спотыкаюсь. И вниз головой. И рукой ударился", – рассказывает он о причинах травмы.

Солдату окажут первую помощь и под покровом темноты отправят на "большую землю".

"Надежда – то, что может тебя сожрать и погубить"

Пока есть минутка чистого неба, на квадроциклы грузят боекомплект – можно проскочить на позиции рядом.

"Они [россияне] просто берут живой силой. И нужно делать подвоз, чтобы на утро было, чем их поражать", – поясняет боец ВСУ.

Солдаты констатируют: под покровом туманов противник увеличил количество живой силы в Покровске и в окрестностях. И если раньше украинская армия уничтожала штурмовые группы, то теперь оккупированная территория превращается в укрепрайон российской армии.

"Они пытаются сейчас по большей части закрепиться на уже занятых позициях и там накопиться. Мы пытаемся их поразить. Чтобы не было накопления и продвижения", – говорит военнослужащий ВСУ.

Четкая и надежная логистика – это то, без чего удержать плацдарм возле Покровска и Мирнограда будет невозможно. Огромные силы брошены на то, чтобы просто обеспечить подвоз всего и всех на позиции украинских военных.

Иван – сапер 68 егерской бригады. Он разминирует пути подвоза: "Они [россияне] минируют дистанционно и FPV-шками. Это противопехотные мины и мины против машин. Много разного кидают. И есть "ждуны", которые садятся [на землю]", – рассказывает он.

"Ждуны" – это дроны, которые садятся у дорог и могут часами выжидать свою цель.

Надежды на удержание Покровска солдаты выражают осторожно.

"Банально у нас нехватка людей. Во-вторых – погодные условия. И самое худшее – что не выезжают гражданские. Сидят до последнего. Россияне переодеваются в одежду гражданскую, и наши ребята не понимают, кто гражданский, а кто нет", – рассказывает один боец ВСУ.

"Надежда – это та вещь, которая может тебя сожрать и погубить. Надеяться на что-то, ждать и жить этим моментом – это тяжело. Просто идем к цели и делаем", – говорит другой.

Тарас замечает: "Никто в облаках не летает, видя, что тут происходит… мы же не в Киеве сидим. Это там можно надеяться, что как-то само решится. А когда ты каждый день работаешь, то... надо просто работать".

Как сообщают в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, тем временем в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери россиян от прямого огня. Всего с начала ноября Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 ранили.