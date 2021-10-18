"Яблоко": членство в партии и поддержка Навального несовместимы

Руководство партии "Яблоко" обрушилось с резкой критикой на сторонников находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального и поддержанную им тактику "Умного голосования" на выборах.

В заявлении политического комитета "Яблока", опубликованном в понедельник 18 октября на сайте партии, говорится, что партия выступает оппонентом не только российских властей, но и "современного большевизма", который описан в документе как "популистская апелляция ко всем слабым и обиженным, призыв объединиться вокруг вождя-харизматика, соединяющего в своих призывах национализм с примитивным уравнительством".

Речь идёт об очевидном намёке на Навального и его сторонников. Им ставится в вину, что "Умное голосование", по мнению руководства "Яблока", фактически стало инструментом поддержки КПРФ на выборах. Также критики подверглись "надежды сторонников Навального" на смену власти путём уличных выступлений - в "Яблоке" считают, что любые такие выступления будут подавлены и только приведут к ужесточению режима. Далее в заявлении говорится, что "Яблоко" считает любую поддержку других партий в форме "Умного голосования" и политики Алексея Навального не совместимым с членством в партии, а уличённых в такой поддержке членов партии будут снимать с регистрации.

В пресс-службе партии пояснили, что эта мера значит не исключение от партии, а лишения права влиять на партийные решения. Опрошенные "Коммерсантом" члены "Яблока", которые поддерживают "Умное голосование", выразили несогласие с решением политкомитета.

Заявление подписано главой политкомитета "Яблока" Григорием Явлинским, который и до выборов резко критиковал Навального и даже призывал его сторонников не голосовать за партию. Сторонники Навального отвечали ему тем же.

По итогам выборов в Госдуму "Яблоко" не провело в парламент ни одного депутата, получив чуть более 1 процента голосов. "Умное голосование" призывало поддержать кандидатов от "Яблока" в нескольких одномандатных округах - в частности в Москве и Петербурге, где, как утверждают сторонники оппозиции, они должны были победить, если бы не фальсификации. Большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов представляло КПРФ. Сторонники Навального объясняют это тем, что проект призван поддерживать самых сильных оппонентов провластных кандидатов, вне зависимости от партийной принадлежности.