"Яблоко" обвинило "Первый канал" в агитации за "Единую Россию"

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился в Центральную избирательную комиссию с жалобой на незаконную агитацию "Первого канала" за кандидатов в Госдуму от "Единой России". Об этом сообщают "Открытые медиа".

В выпуске программы "Время" от 11 июля целый сюжет был посвящён процессу подачи документов в ЦИК от партии власти. Автор сопровождала его положительными характеристиками кандидатов, а в конце сообщила, что выбор избирателям предстоит сделать в сентябре, но предварительная оценка "уже есть".

По мнению Николая Рыбаков, телеканал нарушил право "Яблока" тем, что продемонстрировал очевидное предпочтение лишь одной партии, участвующей в выборах. По закону о выборах, информационные материалы публикуемые в СМИ о кандидатах не должны нарушать равенство прав политических партий, а обо всех партиях СМИ должны рассказывать в равном объеме эфирного времени, напомнил лидер "Яблока".

Рыбаков потребовал от ЦИК провести разбирательство по данному факту и предоставить "Яблоку" возможность в аналогичном выпуске программы "Время" рассказать о своей программе и кандидатах.