Правозащитница Марина Литвинович, выдвинувшаяся на выборы в Государственную думу от партии "Яблоко", подала жалобу в ЦИК с требованием не регистрировать список "Единой России". Причиной названо присутствие в федеральной части списка министра иностранных дел Сергея Лаврова, который, как отмечается в жалобе, "известен своими многократными взаимодействиями" с признанным в России террористическим и запрещённым движением "Талибан".

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Текст жалобы кандидат в депутаты выложила в фейсбуке. В документе перечислены сообщения о многократных контактах Лаврова с представителями талибов, ведущихся с 2018 года. Российский Верховный суд запретил движение ещё в 2003 году, напоминает Литвинович. Требуя не регистрировать единороссов, она ссылается на российский закон, не позволяющий избираться в парламент гражданам, имеющим отношение к запрещённым в России организациям.

По этому закону, формулировки которого были ужесточены в 2021 году, в Москве уже не были зарегистрированы кандидат на выборы в Могсордуму Илья Яшин, избирательные комиссии отказывают регистрировать бывших сотрудников фондов Алексея Навального, запрещённых и признанных экстремистскими Мосгорсудом.

Талибы контролируют большую часть территории Афганистана, чем международно признанное правительство республики. На фоне вывода американских войск аналитики предрекают крах официального афганского правительства.

9 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты с талибами необходимы из-за ситуации в Афганистане. Переговоры с движением ведут также представители США и многих других стран. Однако решение суда о запрете организации в России не отменялось.