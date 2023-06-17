Яд общей судьбы. Елена Фанайлова – о Протасевиче и Сапеге

Помимо своей воли двое молодых и красивых людей превратились в медийных персонажей, чья драма широко обсуждалась. С того момента, как по личному распоряжению Александра Лукашенко рейс авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс был посажен в аэропорту Минска, а Роман Протасевич (основатель оппозиционного телеграм-канала NЕХТА, который освещал протесты в Беларуси) и София Сапега, его девушка и администратор канала, были сняты с этого рейса и арестованы, публика начала относиться к ним как к героям анимации или комикса. Кадры с Протасевичем после допроса, где он извиняется перед диктатором Беларуси (на его лице предполагаемые следы побоев), вызвали волну сочувствия. Не менее эмоциональную реакцию вызвали и кадры Сапеги, и дальнейшие просьбы её отца Андрея к Лукашенко отпустить его дочь в Россию.

После ареста Протасевич, очевидно, пошёл на так называемую сделку со следствием, сделал несколько лоялистских заявлений и в конце концов был помилован диктатором. Гражданка России София Сапега, приговорённая к шести годам заключения в Беларуси, провела в тюрьме около года и в результате сложных переговоров, в которых принимал участие её крестный отец, крупный чиновник из Приморского края, была отправлена в Россию. На её малой родине, во Владивостоке, её встречали почти как кинозвезду, глава региона пожал ей руку на камеры и сообщил о своём личном участии в переговорах об освобождении. Сапега была очень осторожна в высказываниях, а через пару дней выяснилось, что девушка вылетела в Таиланд. Не надо быть конспирологом, чтобы понимать: там она окажется в большей безопасности, чем в России.

История Софии и Романа связана с трагедией "Ромео и Джульетта" борьбой политических кланов, но не взаимным самопожертвованием, а тем, что Ромео отказался выпить яд общей судьбы

Для публики, склонной к морализму, эта медийная политическая драма серьезно осложнена тем, что Роман публично отказался от Софии, то есть от жертвы, которая пострадала и за него, и вместе с ним. Пострадала за любовь и преданность. Он женился на другой. Имя его новой избранницы неизвестно, в официальных сообщениях её лицо заблюрено. Никто не знает, как проходила процедура бракосочетания под следствием. Есть предположения, что этот брак по расчёту, но не самого Протасевича, а силовиков Лукашенко. Кто из молодых женщин символическая Ева, а кто Лилит? Иуда ли на самом деле Протасевич? На этот вопрос мог бы отвечать только тот, кто оказался на его месте. Мы не знаем, какие пытки, физические и моральные, ему пришлось пережить, и не имеем права судить его. Но публике очень хочется. Работают массовые архетипы: он жених-предатель. Это образ из патриархального мира. Как и образ отца Сапеги, который как "отец дочери" обращался к "отцу нации Беларуси" c просьбой о помиловании. Просьба самой девушки была отклонена. Андрей Сапега запретил дочери общаться с её "бывшим".

В этой истории есть и несколько гламурный (или хипстерский) элемент: пара Сапега – Протасевич летели из Афин (публичная коннотация: "ребята отлично отдохнули"). Они перемещались в Вильнюс (коннотация: "неплохо устроились оппозиционеры, летели в безопасное место"). Перехват их лайнера, гражданского самолёта, с применением боевой авиации характеризуется международным законом как воздушное пиратство. Возможно, когда дело Лукашенко будет рассматривать международный трибунал, будет рассмотрен и этот кейс.

Если рассматривать эту личную трагедию на фоне современной политической истории, истории протестов в Беларуси, военного вторжения России в Украину, то она могла бы потянуть на голливудский блокбастер. На двухчасовой байопик, где было бы место и шпионским версиям, и мощным кадрам массовых протестов в Беларуси, и работе редакции NЕХТА (которая продолжается уже без Протасевича и Сапеги), и снятым одним планом впечатляющим видам Минска, Москвы и Афин, и романтическим сценам, и допросам в тюрьме, и психологическим поединкам. Шекспир отдыхает, как и Голливуд. Анджелина Джоли и Бред Питт не будут рассматриваться кастингом, скорее, понадобятся характерные актеры старой школы на роли Путина и Лукашенко: старые диктаторы против молодых героев. На роли Романа и Софии будут претендовать юные звезды независимого кино.

Будет ли учтена воображаемыми продюсерами бессмертная пьеса Шекспира "Ромео и Джульетта", c которой история Софии и Романа связана борьбой политических кланов, но не взаимным самопожертвованием, а тем, что Ромео отказался выпить яд общей судьбы? Вспомнят ли создатели этого кино мотивы "Короля Лира" и "Кориолана"? Процитируют ли роман "Красное и черное" Стендаля, историю честолюбия, любви и предательства, жертв и партнёрства, восхождения и краха? Но подобный сценарий будет возможен к производству только после того, как оба диктатора, российский и белорусский, окажутся на международной скамье подсудимых.

Елена Фанайлова – журналист Радио Свобода



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