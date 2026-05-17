Ядерный блеф

Двенадцатого мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывает Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ракету, которую в российской пропаганде давно называют "оружием Судного дня".

После 9 мая могло возникнуть ощущение, что Кремль слегка смягчает тон. Глава Кремля впервые за долгое время публично произнес фамилию Владимира Зеленского и допустил возможность переговоров. Но эта "мирная риторика" оказалась недолгой. Трехдневное перемирие, объявленное к параду Победы, закончилось — и российские дроны снова полетели в сторону украинских городов.

Основной целью атаки был Киев. Именно в столице самые большие жертвы: погибли 24 человека, среди них трое детей. Все погибшие – жители девятиэтажки, в которую, предварительно, попала крылатая ракета Х-101.

По данным Financial Times, источники, близкие к Кремлю, утверждают: часть российского генералитета убеждает Путина, что к осени армия якобы сможет полностью занять Донецкую область. Именно поэтому Москва снова изображает из себя сторону, которая "диктует условия мира".

Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си, считает, что "Сармат" скорее политическое высказывание, чем грозное оружие: "Ну, посудите сами, если у него дальность действия 35 тысяч километров, если у него 10 тонн забрасываемой массы, и все это со слов Путина, если он может лететь по суборбитальной траектории, обходить систему ПВО, то это действительно невероятно грозное оружие, это значит, что его можно запускать с любого направления вокруг Земли, и в том числе оттуда, где нет никаких систем противоракетной обороны. Вопросы есть к тому, насколько эти все характеристики действительно там присутствуют. Мы не видели, чтобы эта ракета летела на 35 тысяч километров".

В Институте изучения войны связывают новую волну ядерной риторики Кремля с проблемами российской армии на фронте. Темпы российского наступления начали заметно снижаться ещё осенью 2025 года, а демонстрация стратегических ракет всё больше напоминает попытку компенсировать отсутствие крупных военных успехов. В докладе ISW отдельно подчеркивается: Москва регулярно использует ядерные угрозы как инструмент давления на Запад и способ отвлечь внимание от затяжной войны и потерь на поле боя.

Кирилл Мартынов, главный редактор "Новая газета Европа", считает, что оттепель будет, но ждать ее скоро не стоит:

– Наступит ли скоро разрядка этой ситуации?

– Я не уверен, что разрядка скоро наступит, по той причине, что вместе с истощением ресурсов в ходе этой войны у Путина остается не так много и риторических фигур, не так много инструментов, которые он может использовать в борьбе дальнейшей за свою власть. Ощущение невыгодного для Путина конца войны, возвращение мобилизованных, закрытие военного производства, один из вариантов, как он может эскалировать дальше, это все-таки перейти от своих риторических угроз к использованию, в том числе, ядерного оружия.

– То есть, вы считаете, это не блеф то, что он сейчас показал на весь мир этот "Сармат"?

– Вы знаете, в течение 10 лет, для нас дегуманизировали украинцев, для российской аудитории, я имею в виду. И мы от этого отмахивались, потому что говорили, что этого не может быть, мы в это все равно никогда не поверим. Потом на этой дегуманизации началась война, один этап войны, потом второй этап войны. И в течение последних лет 8, российская пропаганда очень активно нормализует идею так называемого тактического ядерного оружия. Оно, знаете, маленькое и почти что мирное. Вот "Сармат" может быть перебор, но небольшая тактическая бомбочка, это то, что им действительно, мне кажется, интересно.

– ВЦИОМ начал ходить по квартирам и рейтинг доверия Путина сразу пополз вверх.

– Это звучит как ужасная ирония, как какая-то цитата из сериала "Масяня". Там в одной из серий, как раз для того, чтобы убедиться, что граждане любят вождя, к людям просто ОМОН пришел. И дальше, мне кажется, сегодня вот сейчас все социальные сети соревнуются в иронии, как еще можно повысить рейтинг Путина.

– То есть вы считаете, что Кремль волнует рейтинги? Или это цифры как бы для нас с вами?

– Я интерпретирую эту историю, на самом деле, как борьбу администрации президента за влияние. Их оппоненты внутри этой системы спецслужбы, тайная полиция и ФСБ все больше и больше решений принимают самостоятельно, входя на поляну АП, например, блокировки интернета перед выборами. В этих условиях администрация президента, дала команду показывать, что с рейтингом что-то не то, привлекая внимание к ситуации. И вот я думаю, что в этот момент времени им сказали, хватит, сейчас у нас парад, сейчас у нас такие важные события.

– Есть ли тут какой-то раскол или это все имитация?

– Раскол, очевидно, есть. Другое дело, что силы не равны. То есть, с одной стороны, опять же, тайная полиция ФСБ, которая ни за что на самом деле не отвечает, любые решения принимает произвольные, может в принципе любого человека посадить или хотя бы надавить на него и собственность еще отнять. С другой стороны, разного рода люди, которые тоже иногда встречаются с Путиным, приносят ему какие-то доклады в папочках. Но в условиях такой высокой опасности лично для диктатора, конечно, доверие, которое он испытывает, это к своей материнской организации. Они постепенно берут власть в стране, и это достаточно интенсивно.

– Ну вот смотрите, сейчас выросла еще одна такая платформа оппозиционная. Ну, условно, скажем, оппозиционная. Это Z-сообщество: военкорры, волонтеры, блогеры. И вот служба внешней разведки сообщила, что украинская разведка внедряется в Z-каналы и тем самым готовит в качестве зачистки патриотическое сообщество.

– Да, это очень любопытная история, потому что мы сходу не можем сказать, когда типичный Z-блогер в 2026 году жалуется на жизнь, говорит, что победы нету, деньги кончаются, и все нужно было делать не так. Вот это он уже завербован украинской разведкой, канал его продан, или же это действительно его какие-то искренние чувства, потому что ему не нравится, как идет война. Здесь получается, что все эти люди под подозрением, везде можно найти теперь украинских шпионов, и, возможно, мы даже, слегка иронизируя, доживем до момента, когда Z-движение будет признано нежелательной или экстремистской организацией.

– Как вы оцениваете его мирные мотивы, которые он произнес после парада 9 мая?

– Его первая фраза, которая была так разнесена Коммерсантами и другими российскими подцензурными медиа, она заключалась в том, что война скоро закончится. Но очевидно, что он имел в виду, что война закончится победой. Когда он говорил, что нужны какие-то посредники в договоренностях с Европой, он тоже вроде бы исходил из идеи о том, что будет победа, Украина будет поделена, будет какой-то вообще новый мировой порядок, о котором он мечтал. И вот здесь 86-летний Шрёдер выйдет на сцену и со всеми договорится в лучших интересах Владимира Путина.

– Вы говорите, что Путин далек от реальной жизни, а спецслужбы гораздо лучше осведомлены. Нет ли тут конфликта, что для него будет многое неожиданным, когда спецслужбы скажут ему "король-то голый"?

– Я исхожу из идеи о том, что спецслужбы тотально некомпетентны, и их структура, понимаете, устроена так, что там никто на самом деле не отвечает за результат. Я считаю, что с точки зрения перспектив побороться за власть у гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБ-шников никто не любит. Нет ни одной структуры в стране, которая поддерживала бы тотальную власть ФСБ. Ни армия, ни полиция, ни гражданская администрация, ни бюрократия, ни партийная система, ни регионы. Никто этих людей не любит, и никто им не доверяет.

– Путинское большинство размывается и более недовольно войной, чем раньше. Это так?

– Это так. Нам показали, что за мирные переговоры сейчас выступает 67%. россиян, это абсолютно видимый даже внутри официальной российской социологии сдвиг в общественных настроениях. Они могут быть за Путина, они могут быть за мирные переговоры на условиях России. Но они не хотят продолжения войны в том виде, в котором она ведется сейчас.

– Кирилл, верите ли вы в новую оттепель?

– Я думаю, что любое правительство после Путина будет вынуждено обеспечить хотя бы косметическую оттепель. Потому что такой степень маразма, непредсказуемости, бардака и насилия, на самом деле, он просто не способствует закреплению нового правительства во власти. Так что у нас непременно будет новый Хрущев и новый Маленков, которого снова сошлют в Экибастуз. Только это в Казахстане теперь заведовать электростанцией.