"Немецкое" видео "Хайль Зеленский!", видимо, снято в России

В социальных сетях расходится видеоролик на немецком языке, якобы снятый в в качестве рекламы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Его сюжет утверждает, что постоянная поддержка Германией Украины обкрадывает жителей страны. Журналист Радио Свобода установил личности актёров, снявшихся в ролике - все они живут в России.

На видео в немецкую семью - муж, жена и ребёнок - приходят люди в форме и выносят из квартиры всё ценное, в том числе вырывают серьги из ушей у матери и отнимают игрушку у ребёнка. Затем вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского и уходят со словами "Хайль Зеленский!" В титрах говорится, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 миллиардов евро. Титры завершаются фразой: "Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своём доме".

При этом сама партия "Альтернатива для Германии" в ролике не упоминается.

Ролик широко разошёлся в российских прокремлёвских блогах. В частности, его перепостил член Общественной палаты при президенте России Армен Гаспарян.

Журналист Радио Свобода Марк Крутов установил личности актёров, снявшихся в ролике. Роль мужа играет российский актёр Валентин Воробьёв, жены - москвичка Юлия Конюхова. Предводительницу "людей в форме" сыграла российская актриса Юлия Мандрико. Ещё один из "солдат" - Игорь Алексеев. Предположительно, ролик был снят в России.

В немецкой прессе об этом ролике упоминаний нет, на сайте партии "Альтернатива для Германии" - тоже.