Якутского активиста Айхала Аммосова отправили в СИЗО в Казахстане

Якутского антивоенного активиста Айхала Аммосова отправили в следственный изолятор в Алматы, сообщила журналистка Евгения Балтатарова. Что ему вменяют, не сообщается.

Балтатарова рассказала, что передала для него продукты.

Аммосова задержали в Казахстане "по розыскному заданию УМВД по Республике Саха РФ". В департаменте также указали, что "вопрос экстрадиции будет решён на основании международных соглашений".

При этом уголовная статья о дискредитации армии, которую вменяют Аммосову в России, не входит в перечень экстрадиционных, так как её аналога нет в законодательстве Казахстана.

Несмотря на это, власти страны регулярно задерживают политических эмигрантов из России, однако в случае неэкстрадиционных статей, как правило, отпускают их, запрещая выезжать из страны.