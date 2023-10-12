Якутского активиста Айхала Аммосова отправили в СИЗО в Казахстане

Якутского антивоенного активиста Айхала Аммосова отправили в следственный изолятор в Алматы, сообщила журналистка Евгения Балтатарова. Что ему вменяют, не сообщается.
Балтатарова рассказала, что передала для него продукты.
Аммосова задержали в Казахстане "по розыскному заданию УМВД по Республике Саха РФ". В департаменте также указали, что "вопрос экстрадиции будет решён на основании международных соглашений".
При этом уголовная статья о дискредитации армии, которую вменяют Аммосову в России, не входит в перечень экстрадиционных, так как её аналога нет в законодательстве Казахстана.
Несмотря на это, власти страны регулярно задерживают политических эмигрантов из России, однако в случае неэкстрадиционных статей, как правило, отпускают их, запрещая выезжать из страны.
- В апреле Аммосова внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Включение в реестр вероятно связано со вторым уголовным делом в отношении активиста, однако подробностей по нему нет.
- Айхал Аммосов (Игорь Иванов) - активист движения за независимость Якутии (Саха). Он выступал против военного вторжения России в Украину. После акций протеста его трижды штрафовали по административным протоколам о "дискредитации армии" за граффити, листовки и пикет, а в августе 2022 года против него было возбуждено уголовное дело по той же статье. После этого Аммосов переехал в Казахстан.
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