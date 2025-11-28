Якутскую журналистку Александрову осудили на 3 года колонии

Журналистку из Якутии Сашу Александрову приговорили к 3 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Приговор 28 ноября вынес Хабаровский окружной военный суд. Прокурор запрашивал для Александровой пять лет колонии.

Что конкретно легло в основу обвинения - неизвестно, пишет издание Sakhaday, с которым ранее сотрудничала Александрова. Оно отмечает, что журналистка публиковала "критические посты" в своём телеграм-канале, и обвинение в оправдании терроризма может быть связано с ними. По статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма нередко возбуждают уголовные дела за высказывания в поддержку Украины.

20 марта 2025 года Сашу Александрову задержали сотрудники ФСБ. Во время следствия журналистка находилась в СИЗО. Она будет отбывать срок в колонии общего режима.

Местные СМИ называют Александрову известной в Якутии журналисткой. До 2022 года она работала в частности в редакции сайта ЯКТ.ру и в интернет-издании Sakhaday. После российского вторжения в Украину уехала в Казахстан, создала собственный сайт ZIMA, публиковала критические материалы о действиях российских властей и выступала против войны.

В 2024 году она вернулась в Россию. Сайт SakhaNews отмечает, что "изменилась и риторика её публикаций, но это ей, видимо, не помогло".