Ямал ограничит въезд для непривитых от COVID-19

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа из-за роста числа заболевших COVID-19 решили закрыть въезд в регион с 3 июля людям без отрицательного теста на коронавирус или QR-кода о вакцинации . Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Попасть в регион без этих документов можно будет только тем, у кого есть местная прописка, и несовершеннолетним. Контролировать наличие отрицательного ПЦР-теста или QR-кода у приезжающих будут сотрудники полиции во всех аэропортах и вокзалах округа. Если у человека не окажется этих документов, то на него будет составлен административный протокол.

Работодателям рекомендовано привлекать на работу вахтовым методом людей с сертификатом о вакцинации. Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов заявил, что практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные.

За последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза. Больше всего инфицированных в крупных городах - Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. Как минимум два очага инфекции на Ямале среди вахтовых работников, поток которых в регион традиционно увеличивается в летний строительный сезон.

Накануне в соседнем регионе, Югре, для непривитых жителей двух городов – Югорска и Советский - ввели режим самоизоляции со 2 июля. Покидать квартиру можно только для выгула домашних животных не дальше 100 м от дома, похода в магазин, аптеку, к врачу или поездки на работу.

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