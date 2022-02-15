"Яндекс" отказался от счётчиков назначенного РКН измерителя Рунета

"Яндекс" не будет ставить на свои сайты счётчики исследовательской компании Mediascope, которая уполномочена Роскомнадзором проводить измерения российской аудитории интернета. Об этом РБК сообщили в самой компании.

Вместо установки счётчиков "Яндекс" будет сам передавать Mediascope "достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации" об аудитории своих площадок. Это позволит "соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнёров, прозрачностью измерения интернет-аудитории и соблюдением законодательных требований", считают в компании.

"Яндекс" ещё в 2019 году отказался от сотрудничества с Mediascope и убрал ее счётчики со своих сайтов.

2 февраля Роскомнадзор выбрал единым измерителем пользователей Рунета компанию Mediascope, которая с 2016 года принадлежит государственной исследовательской организации ВЦИОМ.

Как отмечает РБК, отказаться от сотрудничества с измерителем сайты не могут, однако они могут выбрать, поставить счетчики Mediascop или передавать требуемые данные самостоятельно. Всего в перечне ресурсов, чья аудитория подлежит измерению, указано 79 сайтов, в их числе — принадлежащий "Яндексу" онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", агрегатор "Яндекс.Новости", а также сервисы "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Видео".

Сотрудничать с Mediascope обязали и видео-хостинг YouTube. В списке также 26 СМИ. Среди них — РИА Новости, ТАСС, "Коммерсантъ", РБК, "Эхо Москвы", "Российская газета" и другие.