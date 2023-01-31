"Яндекс" признал, что колонка "Алиса" может подслушивать пользователей

Колонка-помощник от "Яндекса" "Алиса" может слушать пользователей в течение нескольких секунд, даже когда её имя не называют. Об этом сообщил "Яндекс", комментируя утечку кода некоторых сервисов, внимание на это обратило The Mosсow Times.
По данным "Яндекса" фрагменты слитого кода содержали тестовые алгоритмы, которые использовались внутри компании для проверки корректности работы сервисов. "Например, для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания "Алисы", - объяснили в компании.
"Яндекс" извинился перед пользователями, признав, что были нарушены принципы честности и прозрачности.
Утечку исходного кода сервисов "Яндекс" признал 28 января 2023 года. Неизвестный пользователь выложил в сеть архивы, объем которых в сжатом виде составлял 44,7 гигабайт. Он утверждал, что получил доступ к данным в июле 2022 года. "Медуза", проанализировав данные утечки, пришла к выводу, что "Яндекс" цензурирует поисковую выдачу картинок и видео. Например, поиск настроен так, чтобы изображение президента России Владимира Путина нельзя было найти по фразам "плешивый", "бункерный дед" и "когда он сдохнет".
- В апреле прошлого года у "Яндекса" произошла другая крупная утечка - в сеть попали данные 58 тысяч клиентов сервиса доставки еды. В открытом доступе оказались их имена, телефоны, адреса, коды от домофона и суммы трат за последние полгода. Причиной утечки были названы недобросовестные действия одного из сотрудников, сервис был оштрафован на 60 тысяч рублей.
- В мае в сети оказались базы с данными курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club. В базе было более 700 тысяч строк с именами и фамилиями, хешированными паролями и телефонами курьеров "Яндекс.Еды". В файле о курьерах Delivery Club было 521,5 тысячи строк с данными.
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