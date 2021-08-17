Янукович: главной ошибкой за 30 лет стал отказ от "добрососедства" с РФ

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны в феврале 2014 года на фоне массовых протестов и с тех пор живущий в России, в обращении к украинцам к 30-летию независимости страны высказал мнение, что главной ошибкой Украины за эти 30 лет стал отказ от "добрососедства" с Россией.

Полный текст обращения Януковича, которого украинский суд заочно признал виновным в государственной измене, публикует российское агентство РИА Новости.

"С обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперед путем углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двусторонних отношений, что гарантировало нашим народам повышение благосостояния" - такими словами описывает Янукович отношения Киева и Москвы во время его президентства (2010 - начало 2014 годов). Трудности Украины, по его мнению, лежали "в проблемах геополитического толка", а именно в том, что на Западе партнёрские отношения Украины и России якобы рассматривали как угрозу. По мнению бывшего президента, события февраля 2014 года, которые он называет государственным переворотом, были предопределены "реализацией проекта "Украина как Антироссия"". Здесь он полностью повторяет недавно высказанный тезис президента России Владимира Путина, в статье которого, опубликованной на сайте Кремля, утверждается, что некие силы на Западе хотят превратить Украину в "Антироссию".

В конце статьи Янукович выражает мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время изменится, причём путём победы на выборах не названных им, однако симпатичных ему сил.

Янукович не касается в своей статье ни темы аннексии Крыма, ни войны в Донбассе.

Бывший президент Украины в последнее время крайне редко появляется на публике и выступает с заявлениями.

24 августа 1991 года Верховный совет Украины провозгласил входившую в состав СССР республику независимым государством. Это решение было подтверждено на референдуме 1 декабря, а окончательно роспуск СССР был оформлен Беловежскими соглашениями 8 декабря. В нынешнем году 24 августа празднуется 30-летие независимости Украины.

Виктор Янукович - 4-й президент Украины. Его отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а затем разгон демонстрантов в Киеве стали причиной массовых протестов в декабре 2013 - феврале 2014 годов, известных как Евромайдан или "Революция достоинства". В конце концов Янукович был отстранён от власти Верховной Радой после того, как стало известно, что он покинул Киев и де-факто отказался исполнять обязанности. Сам Янукович и официальная Москва назвали эти события государственным переворотом. Они стали предлогом для аннексии Крыма и российского вмешательства в дела Украины, в том числе поддержки сепаратистов в Донбассе. Какое-то время Россия считала Януковича легитимным президентом Украины. После победы на выборах в мае 2014 года Петра Порошенко Москва, однако, формально признала его новым президентом Украины, и сам Янукович теперь называет себя бывшим президентом страны.