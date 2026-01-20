Януковичу дали ещё 15 лет заочно по делу об охотничьем хозяйстве

Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 лишения свободы по делу о незаконном завладении земельным участком на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в 2007 году Янукович, занимавший на тот момент пост премьер-министра, с целью завладения земельным участком Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства принял ряд решений, которые позволили ему вывести участок из госсобственности.

Его сообщники, как говорится в пресс-релизе, привлекали приближённых лиц, которые обращались в Киевскую областную администрацию с заявлениями о выделении им участков, а впоследствии – об изменении их целевого назначения. После этого участки земли были переданы фирме, подконтрольной Януковичу. В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался им для личных нужд.

Сообщник Януковича, имя которого не называется, был также признан виновным, но его освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщает "Настоящее Время".

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В феврале 2014 года он бежал из страны на фоне массовых протестов и политического кризиса. Сейчас он живёт в России. В январе 2019 года суд в Украине заочно приговорил его к 13 годам заключения по делу о госизмене и пособничестве к развязыванию агрессивной войны, а в апреле 2025 года – ещё к 15 годам лишения свободы по делу об организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству.

В декабре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать всёимущество Януковича в пользу государства. Среди изъятого – резиденция "Межигорье", гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, частный дом, квартира на Оболонской набережной в Киеве и несколько парковочных мест.