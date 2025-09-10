Суд ЕС отклонил иск Виктора Януковича о снятии с него санкций Евросоюза

Бывший президент Украины Виктор Янукович в среду потерпел поражение в десятилетней судебной тяжбе за отмену санкций, введённых против него Европейским союзом.

Янукович, занимавший пост главы украинского государства с 2010 по 2014 год и бежавший в Россию после событий Евромайдана, впервые оказался под ограничительными мерами ЕС в 2014 году. Тогда ему запретили въезд в европейские страны и заморозили активы. В 2022 году санкции были расширены после полномасштабного вторжения России в Украину.

Янукович требовал снять санкции ЕС, утверждая, что на момент их введения против него в Украине якобы не возбуждалось уголовных дел, а у Брюсселя "не было конкретных доказательств".

Однако в среду Генеральный суд ЕС, входящий в состав Суда Европейского союза, отклонил его жалобу. В 18-страничном решении судьи подчеркнули, что действия Януковича на посту президента "явно способствовали дестабилизации страны" и дали законные основания для включения его в санкционный список.

Суд также указал на то, что Виктор Янукович так и не дистанцировался от российских властей после бегства и был замешан в "плане по свержению" президента Украины Владимира Зеленского в марте 2022 года. Его сын, Александр Янукович, также находящийся под санкциями ЕС из-за масштабных бизнес-связей в оккупированном Донбассе, тоже пытался оспорить введенные против него ограничения. Но суд отклонил и его жалобу.

Во время своего президентства Виктор Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, способствовал расхищению государственных средств и сближению Украины с Кремлём, что вызвало массовые протесты. После кровавых столкновений силовиков с демонстрантами в Киеве, в которых погибли более 100 человек, он бежал в Россию, где живёт в изгнании с 2014 года.

В апреле этого года Подольский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству. Вместе с ним заочно приговорён и бывший начальник службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь.

Больше новостей Радио Свобода: