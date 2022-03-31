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Япония будет называть южные Курильские острова исконными оккупированными Россией территориями

Бывший премьер-министр Японии Таро Асо на дне "Северных территорий", архив

Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящиеся под незаконной оккупацией". Формулировка содержится в черновике нового выпуска "Синей книги по дипломатии" — правительственного справочника о внешней политике страны. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.

До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.

Япония была готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами. В 2019 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах. Однако переговоры так ни к чему и не привели.

В начале марта глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.

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