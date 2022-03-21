Россия замораживает переговоры о мирном договоре с Японией

Российский МИД заявил, что в ответ на санкции Японии замораживает переговоры о мирном договоре. Это означает, что формально две страны находятся в состоянии войны.
Также Москва приостановила действие безвизовой программы, которая позволяла гражданам Японии посещать южные Курилы, и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Такое решение МИД России мотивировал "очевидным недружественным характером введённых Японией односторонних ограничений против России". Страна, наряду с другими членами НАТО и Евросоюза, ввела несколько пакетов санкций против России и Беларуси.
- После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Спорным вопросом осталась принадлежность четырёх южных курильских островов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.