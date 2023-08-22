Япония начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа

Япония начнёт сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в четверг, 24 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

В прошлом месяце Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своём докладе подтвердило, что планируемый слив воды в океан соответствует стандартам безопасности и окажет "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

В то же время соседние страны обеспокоены японским планом. По сведениям Kyodo News, в июле Россия и Китай призвали Японию рассмотреть возможность испарения скопившейся воды – это, по их мнению, оказало бы меньшее воздействие на экологию. Китай также ввёл сплошную проверку японских морепродуктов на радиацию. Правительство Южной Кореи заявило, что уважает результаты проверки МАГАТЭ.

С 2011 года, когда в результате цунами на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, на электростанции скопилось более 1,3 миллиона тонн воды, которую использовали для охлаждения реакторов. Её очистили с помощью системы, способной удалить большинство радионуклидов, и хранили в резервуарах. В 2024 году они достигнут предела своей ёмкости, если не начать сбрасывать воду.

К марту 2024 года Япония сольёт в океан 31,2 тысячи тонн воды. Согласно плану, воду из резервуаров разбавят морской водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся в ней радионуклидов – трития и углерода-14. Разбавленную воду спустят по подводному тоннелю в километре от АЭС. Таким образом всю воду из резервуаров будут сбрасывать в течение 30 лет.