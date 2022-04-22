Япония вновь назвала Курилы "незаконно оккупированными"

Министерство иностранных дел Японии впервые с 2003 года назвало южные Курильские острова незаконно оккупированной территорией Японии. Об этом сообщают агентство "Киодо Цусин" и телеканал NHK.

Такое определение содержится в новом выпуске "Синей книги по дипломатии" — правительственного справочника о внешней политике страны, который МИД Японии ежегодно издает с 1957 года.

В обновленную версию справочника, который был представлен 22 апреля, также включили формулировку о том, что острова — это "неотъемлемая часть Японии". Такое описание отсутствовало в документе с 2011 года, отмечает агентство.

Кроме того, японский МИД осудил российское вторжение в Украину, назвав его "насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии", и заявил, что на этом фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.

До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.

В начале марта глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.