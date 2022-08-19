Япония заключит контракты с новым оператором "Сахалин-2"

Японские компании готовятся подписать новые соглашения на поставки газа с новым оператором проекта "Сахалин-2" - компанией "Сахалинская энергия". Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.

По данным источников, цены на сырье и объем закупок останутся прежними, хотя изначально японская сторона опасалась, что в контракты добавят невыгодные для них условия. "Сахалинская энергия" уже предложила компаниями из Японии заключить контракты. "

16 августа стало известно о том, что ряд японских компаний, закупающих СПГ в рамках "Сахалин-2", получили уведомления о смене оператора.