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Япония заключит контракты с новым оператором "Сахалин-2"

Завод СПГ проекта "Сахалин-2" (архивное фото)

Японские компании готовятся подписать новые соглашения на поставки газа с новым оператором проекта "Сахалин-2" - компанией "Сахалинская энергия". Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.

По данным источников, цены на сырье и объем закупок останутся прежними, хотя изначально японская сторона опасалась, что в контракты добавят невыгодные для них условия. "Сахалинская энергия" уже предложила компаниями из Японии заключить контракты. "

16 августа стало известно о том, что ряд японских компаний, закупающих СПГ в рамках "Сахалин-2", получили уведомления о смене оператора.

  • В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ передаче государству активов совместного предприятия "Сахалин Энерджи" - оператора крупного международного проекта "Сахалин-2". В список акционеров компании входили "Газпром", концерн Shell, группы компаний Mitsui & Co и Mitsubishi. В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России. Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирована в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Данные об учредителях засекречены.
  • Добыча нефти в рамках другого крупного проекта "Сахалин-1""фактически остановлена" с началом российского военного вторжения в Украину, сообщила "Роснефть". По словам полпреда президента Юрия Трутнева, из-за остановки проекта в 2023 году Сахалинская область недополучит в бюджет 38 млрд рублей или 26 процентов собственных доходов.

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