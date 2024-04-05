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Япония запретила экспорт 164 видов товаров в Россию

Премьер-министры Украины и Японии - Денис Шмыгаль и Фумио Кисида
Премьер-министры Украины и Японии - Денис Шмыгаль и Фумио Кисида

Министерство торговли Японии опубликовало список 164 категорий промышленных товаров, которые будет запрещено поставлять в Россию.

Новые санкции касаются литий-ионных аккумуляторов, газовых труб, моторного масла для автомобилей, термостатов, нитроцеллюлозных продуктов и деревообрабатывающих станков. Кроме того, запрещен экспорт фотооборудования, ручных электроинструментов, вольфрамового порошка, молибдена, кобальта, циркония, а также рения. Санкции начнут действовать с 17 апреля.

Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов, иначе как для промышленного применения. Такое решение страны "Группы семи" (G7) приняли ещё в декабре.

  • Япония поддерживает Украину с начала российского вторжения, присоединившись к санкциям. Власти Японии с 9 августа прекратили экспорт автомобилей с двигателями больше 1,9 литра, гибридных автомобилей, яхт, локомотивов и железнодорожных составов, красителей, фото и кинематографического материала, цемента, кафеля, камня, асфальта и многого другого.
  • С апреля 2022 года Япония запретила экспорт в Россию роскошных автомобилей стоимостью более шести миллионов иен (порядка 43 тысяч долларов).
  • Ранее Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медицинское оборудование, оборудование для атомных объектов и разведки нефти и природного газа.
  • Под персональные санкции Японии попал президент России Владимир Путин, высшие должностные лица страны и их родственники. Россия также лишилась статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
  • В свою очередь Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Россия также запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года.

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