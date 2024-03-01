Япония расширила антивоенные санкции против России

Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне в Украине.

Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе "Тинькофф банк", японские активы которого будут заморожены в конце марта.

Санкционный список также пополнили концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, Атомфлот, а также научно-производственные объединения "Аврора" и "Импульс".

Санкции также введены против уполномоченных по правам ребёнка в Чечне, Калужской и Ростовской областях, а также против сына бывшего губернатора Красноярского края Артёма Усса. С ними запрещены финансовые и торговые отношения.

Ранее ко второй годовщине войны в Украине санкции расширили США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.