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Япония расширила антивоенные санкции против России

Глава МИД Японии Ёко Камикава
Глава МИД Японии Ёко Камикава

Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне в Украине.

Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе "Тинькофф банк", японские активы которого будут заморожены в конце марта.

Санкционный список также пополнили концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, Атомфлот, а также научно-производственные объединения "Аврора" и "Импульс".

Санкции также введены против уполномоченных по правам ребёнка в Чечне, Калужской и Ростовской областях, а также против сына бывшего губернатора Красноярского края Артёма Усса. С ними запрещены финансовые и торговые отношения.

Ранее ко второй годовщине войны в Украине санкции расширили США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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