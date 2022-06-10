Токио запретил поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти ограничения вступят в силу с 17 июня, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

Кроме того, Япония прекращает экспорт в Россию древесины, запчастей для станков, газовых генераторов, насосов, оборудование для печати и станков. Запреты вводятся в ответ на военное вторжение России в Украину.

Япония уже заморозила активы попавших под западные санкции банков, запретила экспортировать высокотехнологичное оборудование в страну, в том числе 3D-принтеры, квантовые компьютеры и микроскопы.

Кроме того, Токио запретило вывоз в Россию предметов роскоши, в том числе — автомобилей премиального класса. 9 июня японская DMG Mori Seiki закрыла производство металлорежущих станков в Ульяновске, объяснив это тем, что техника могла бы быть использована в военном производстве.