Японская принцесса потеряла статус из-за замужества с простолюдином

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Из-за этого она лишилась своего титула и статуса члена императорской семьи, сообщает газета "Никкэй".

Мако – племянница императора Нарухито. С Комуро она познакомилась в университете в 2012 году. О помолвке пара сообщила спустя пять лет. Но тогда Мако и Комуро отложили свадьбу из-за скандала: оказалось, что у матери жениха есть долг в 4 млн йен (34 тыс. долларов).

В августе 2018-го Комуро уехал в США: он поступил в юридическую школу Фордхэмского университета. Вернулся жених на прошлой неделе.

Регистрация брака прошла без пышных церемоний и банкета. Мако отказалось от положенной ей, как принцессе, компенсации 153 млн йен (1,35 млн долларов) для проведения торжественной свадьбы. ВВС News отмечает, что она стала первой принцессой, которая пренебрегла традициями.

После церемонии молодожены впервые за четыре года предстали перед прессой. Они произнесли вступительную речь и раздали письменные ответы на пять выбранных вопросов от СМИ.

Журналисты отмечают, что принцесса могла отказаться от устных ответов из-за психического расстройства: она очень тяжело переживала скандал, связанный с долгом свекрови. Пару регулярно критикуют в таблоидах, на ток-шоу и в социальных сетях.

Родители Мако – наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико – заявили, что выбор их старшей дочери стал "беспрецедентным случаем для императорской семьи", добавив, что надеются, Мако будет счастлива в браке.

Поскольку у членов японской императорской семьи нет паспортов, Мако должна подать заявление на получение документов. После этого предполагается, что пара переедет в США, где Комуро работает в юридической фирме.

По японским законам, выходя замуж за простолюдина, статуса члена императорского дома лишаются лишь принцессы, от принцев такого не требуется.