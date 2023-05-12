Яровая предложила ввести уголовную ответственность за "русофобию"

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за проявление русофобии. Такое заявление она сделала в ходе XI Петербургского международного юридического форума. Идея была поддержана представителем министерства юстиции.

"Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию", – заявила Яровая.

Замминистра юстиции России Андрей Логинов поддержал предложение депутата. Он считает, что в российском законодательстве необходимо закрепить понятие "русофобия" и установить ответственность за "русофобскую деятельность".

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в прошлом году число обращений в связи со случаями "русофобии" увеличились в пять раз. Она отметила, что считает "русофобию" отдельным составом преступления.

"Несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор - и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность за неохолокост", – заявила Москалькова.