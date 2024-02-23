Яшин обратился к Байдену с просьбой добиться освобождения Кара-Мурзы

Российский оппозиционер Илья Яшин, находящийся в колонии в Смоленской области, призвал мировых лидеров добиваться от российских властей скорейшего освобождения другого оппозиционера - Владимира Кара-Мурзы. В опубликованном в соцсетях тексте Яшин пишет, что после смерти в колонии Алексея Навального (Яшин называет её убийством) "судьба Кара-Мурзы вызывает особую тревогу".

Яшин проводит параллели между деятельностью Навального и Кара-Мурзы, отмечая, что и тот и другой "создавали личные проблемы" окружению российского президента Владимира Путина. Также оппозиционер отмечает, что "обоих Путин ранее уже пытался убить". Имеется в виду попытка отравления Навального в 2020 году и две предполагаемых попытки отравления Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах, когда он оказывался в реанимации с похожими симптомами и диагнозом "токсическое воздействие неуточнённого вещества".

"Понимаю, что мои слова – глас вопиющего в пустыне. Но Владимира Кара-Мурзу надо спасать. Угроза его жизни не просто реальна, она зашкаливает", - пишет Яшин. Он обращается к руководству ООН, к президенту США, к лидерам стран ЕС с призывом "задействовать все дипломатические инструменты, чтобы добиться скорейшего освобождения Кара-Мурзы".

Ряд американских правозащитных и неправительственных организаций, а также общественных деятелей, обратился 22 февраля с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с призывом приложить все силы, чтобы добиться освобождения Кара-Мурзы. В письме также отмечается, что оппозиционер сможет стать "следующей жертвой Кремля", если США не будут решительно и быстро добиваться его освобождения. В письме указывается, что Кара-Мурза имеет вид на жительство в США и следовательно подходит под критерии для признания его американским правительством незаконно задержанным лицом и для включения в любой переговорный процесс с Россией об освобождении заключённых. Письмо подписали Freedom House, Human Rights Watch, National Endowment for Democracy и другие организации, а также ряд известных лиц, в том числе Уильям Браудер, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Майкл Макфол, Натан Щаранский.