Яшин рассказал, что к нему в колонию пришли вербовщики из Минобороны

Политик Илья Яшин, осужденный на восемь с половиной лет лишения свободы по статье о так называемых фейках про российскую армию, рассказал, что в его колонию приходили сотрудники Минобороны для вербовки заключённых на войну в Украине. Об этом говорится в посте Яшина в телеграм-канале.

По его словам, он уже вторую неделю находится в карантинном бараке в колонии под Смоленском. Офицеры заняли кабинет , куда по очереди вызывали арестантов для разговора. По мнению Яшина, его пригласили из любопытства : "чтобы посмотреть".

Осуждённый политик пересказал свой непродолжительный диалог с вербовщиком:

— Ну что, Илья Валерьевич, с вами мы вряд ли найдем общий язык?

— Да, мне тоже так кажется.

— Может, у вас есть вопросы к министерству обороны?

— Вопросов много, и задавал я их публично. За это меня и посадили.

— Хм… Ну тогда всего доброго?

— И вам не хворать. Удачи желать не стану, уж извините.

— А что так? Почему негативно настроены?

— Просто ваша задача отправлять людей на смерть. А я хочу, чтобы люди жили.