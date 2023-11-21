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Яшин рассказал, что к нему в колонию пришли вербовщики из Минобороны

Илья Яшин (архивное фото)
Илья Яшин (архивное фото)

Политик Илья Яшин, осужденный на восемь с половиной лет лишения свободы по статье о так называемых фейках про российскую армию, рассказал, что в его колонию приходили сотрудники Минобороны для вербовки заключённых на войну в Украине. Об этом говорится в посте Яшина в телеграм-канале.

По его словам, он уже вторую неделю находится в карантинном бараке в колонии под Смоленском. Офицеры заняли кабинет , куда по очереди вызывали арестантов для разговора. По мнению Яшина, его пригласили из любопытства : "чтобы посмотреть".

Осуждённый политик пересказал свой непродолжительный диалог с вербовщиком:

— Ну что, Илья Валерьевич, с вами мы вряд ли найдем общий язык?

— Да, мне тоже так кажется.

— Может, у вас есть вопросы к министерству обороны?

— Вопросов много, и задавал я их публично. За это меня и посадили.

— Хм… Ну тогда всего доброго?

— И вам не хворать. Удачи желать не стану, уж извините.

— А что так? Почему негативно настроены?

— Просто ваша задача отправлять людей на смерть. А я хочу, чтобы люди жили.

  • С лета 2022 года российских заключенных активно вербуют для участия в войне в Украине, обещая им помилование и денежные выплаты. Сначала этим преимущественно занималась ЧВК "Вагнер". С февраля текущего года вербовкой заключённых и отправкой на войну занимается Министерство обороны России. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает заключать контракты с Минобороны гражданам с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления.

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Вербовка на войну
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Вербовка на войну

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