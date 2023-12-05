Явлинский: разговор с Путиным был "глубоким и долгим"

Глава федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский в большом интервью РБК подтвердил, что на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил о "прекращении огня" между Россией и Украиной, а также предлагал свои услуги в качестве участника гипотетических переговоров.

По словам Явлинского, он "излагал аргументы, а президент ничего не ответил на них". Основатель "Яблока" уточнил, что Путин задавал "очень серьезные уточняющие вопросы", а разговор был "глубоким и долгим". Подробностей, однако, он не привёл. О своём возможном участии в переговорах Явлинский сказал: "Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов".

"Яблоко", не поддержав российское вторжение в Украину, долгое время выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Призыв при этом относится не только к властям России, но и к Украине. Многие представители в том числе российской оппозиции критикуют "Яблоко" за то, что такая позиция уравнивает агрессора и жертву.

В интервью РБК Явлинский повторил свои тезисы о войне. "Мы, как политическая партия, категорически не согласны с СВО", - сказал он ("специальная военная операция" - официальный термин в России для обозначения войны против Украины), но при этом заявил, что виноваты все, включая Запад: "Все виноваты в этом. Все. Здесь невиноватых нет. Убивают людей каждый день. Все в этом участвуют, и все в этом виноваты". Своих оппонентов из числа российских оппозиционеров он обвинил в том, что они "выступают за продолжение войны". Он также скептически оценил идею вступления Украины в НАТО и раскритиковал санкционную политику Запада, заявив, что западные страны "принимают решения, которые либо работают плохо, либо не работают совсем". "Мировую политическую элиту" лидер "Яблока" обвинил в "слабости" и безразличии к жизням людей. При этом, по мнению Явлинского, Россия и Украина в будущем смогут примириться по образцу Германии и Франции.

Явлинский также высказался о своём возможном участии в президентских выборах 2024 года, сказав, что пойдёт на них, если до середины декабря за его выдвижение соберут десять миллионов подписей. Сейчас, по словам Явлинского, собрали несколько сотен тысяч. С Путиным, как утверждает лидер "Яблока", он вопрос своего выдвижения на выборах не обсуждал.