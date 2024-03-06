Йеменские хуситы снова обстреляли судно, есть пострадавшие и пропавшие

Очередное торговое судно в среду подверглось атаке в Аденском заливе. Команда эвакуировалась, среди экипажа есть пострадавшие и пропавшие без вести. Предположительно, силы йеменских хуситов нанесли по судну удар баллистической ракетой.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в индустрии морских перевозок, речь идёт о сухогрузе True Confidence, который шёл под флагом Барбадоса. Рядом с судном был виден дым, команда спустила на воду спасательные шлюпки. По последним данным, трое членов экипажа пропали без вести, четверо получили серьёзные ожоги.

По информации профильного издания Trade Winds, утром сухогруз, находившийся неподалеку от порта Аден, получил предупреждение от абонента, который назвал себя представителем хуситов. После этого судно развернулось, изменив свой курс. Через несколько часов другие суда в регионе сообщили о взрыве и столбе дыма в районе True Confidence. Их экипажи оказывали помощь эвакуировавшимся морякам.

Как уточняет агентство Reuters, сухогруз остаётся на плаву, на нём продолжается пожар. На борту находились 20 членов команды и три вооружённых охранника.