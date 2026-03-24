Ynet: США и Иран вышли на переговоры после тайных контактов

Телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Арагчи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом стал переломным моментом и привёл к решению президента США Дональда Трампа приостановить удары по иранской энергетике и начать переговоры, пишет израильское изание Ynet. Израиль о контактах заранее не уведомили.

По данным издания, секретный канал связи между Вашингтоном и Тегераном действовал через посредников с четвёртого дня войны, но долгое время не приносил результатов.

Ситуацию осложнила израильская операция по ликвидации ключевого иранского переговорщика и секретарь совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, проведенная 17 марта с согласия США. 24 марта стало известно что место Лариджани занял 72-летний Мухаммад Багер Зулькадр. Он служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), был замкомандующего Корпусом и замначальника генштаба по силам "Басидж", военизированным формированиям КСИР.

Активизация переговоров произошла лишь в последние недели, а кульминацией стал разговор Арагчи и Уиткоффа 22 марта .

В ходе контакта Арагчи заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры и готов к завершению войны при выполнении условий Тегерана. Иран выразил готовность обсуждать вывоз высокообогащенного урана в Россию, но не в полном объеме, и отказался от обсуждения свертывания ракетной программы. Уиткофф в ответ подчеркнул, что позиция США остается жёсткой: Вашингтон добивается полного отсутствия у Ирана ракетной программы.

Ynet отмечает, что разговор проходил в общественном месте в присутствии советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

По оценке издания, в сложившейся ситуации неясно, что можно будет представить как победу США и Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже изменил цели войны, он уже готовится сказать следственной комиссии, что в провале плана смены власти в Иране виноваты иранские жители, пишет Ynet.

23 марта Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных" переговорах с Тегераном и распорядился отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом, по данным The New York Times, США продолжают атаки по другим целям и усиливают военное присутствие в регионе.

Иран настаивает не на временном перемирии, а на полноценном соглашении с гарантиями ненападения со стороны США и Израиля и смягчением санкций. При этом Тегеран официально факт переговоров отрицает.

"Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов", — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.