YouTube будет блокировать контент с дезинформацией о вакцинах

Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заявил о расширении запрета на публикацию контента, содержащего дезинформацию о вакцинации.

Сейчас правила YouTube запрещают распространение ложной информации о вакцинах против COVID-19. Новые правила распространяют этот запрет на дезинформацию о любых других одобренных вакцинах. В частности, на YouTube нельзя будет размещать утверждения о том, что вакцины против гриппа вызывает бесплодие, а комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи - аутизм. Будут также заблокированы каналы, связанные с известными активистами - противниками вакцинации, такими как Роберт Ф.Кеннеди-младший или Джозеф Меркола. Оба активиста заявили, что будут бороться против того, что они считают цензурой.

Представитель YouTube сообщил, что видеохостинг, принадлежащий компании Alphabet, также запретит каналы, связанные с несколькими известными активистами, выступающими против вакцинации, включая Роберта Ф. Кеннеди-младшего и Джозефа Мерколу. Активисты заявили, что будут бороться против того, что они считают цензурой.

Решение об ужесточении политики YouTube принято на следующий день после того, как сервис удалил 2 немецкоязычных канала российской государственной вещательной корпорации RT. Свои действия сервис объяснил тем, что каналы нарушали политику YouTube относительно дезинформации о COVID-19. Это решение вызвало резкую реакцию российских властей, которые пригрозили как YouTube, так и германским СМИ, работающим в России, ответными мерами - вплоть до блокировки видеохостинга. Представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что германские власти не имеют к решению YouTube никакого отношения, и угрозы Москвы как-либо наказать германские СМИ поэтому неуместны.